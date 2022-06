Madre de Chicago pide ayuda para encontrar a su hija desaparecida Lesly Morales

Ha pasado más de un mes desde que Lesly Morales, de 14 años, fue reportada como desaparecida en el vecindario de Back of the Yards, en el suroeste de Chicago. Hasta ahora no hay rastro de ella por lo que la familia de la menor está pidiendo ayuda a la comunidad para localizarla.

La pastora Jacobita Cortés de la iglesia Metodista Unida Adalberto de Humboldt Park, Regina Trujillo, madre de la adolescente desaparecida, hermanas de Lesly y vecinos del área se unieron en días recientes en la cuadra de la casa de la muchacha para tocar puertas y repartir y pegar volantes en las tiendas y postes del vecindario con el fin de obtener alguna pista que lleve a encontrar a la menor.

Trujillo, de 45 años, es madre de ocho hijos; dos murieron y Lesly Morales es la hija menor.

Morales fue vista por última vez el 21 de abril de 2022 en su vivienda ubicada en la cuadra 4900 sur de la calle Wood, según una alerta de persona desaparecida de la Policía de Chicago.

La familia dice que ella fue a la escuela y luego regresó a su casa antes de ser reportada como desaparecida ante las autoridades.

Trujillo dijo que su hija Lesly compartía el dormitorio con sus dos hermanas mayores, de 25 y 29 años. Una de ellas notó la mañana siguiente que Morales no estaba y dijo que vio que una de las ventanas estaba abierta, por donde se cree que la menor huyó de la casa.

La adolescente tiene depresión y su madre dice que ha sido a raíz de la muerte de su padre y hermano. Lesly Morales estudia el octavo grado en la Escuela James Hedges. Ella tenía dificultades en la escuela debido a sus faltas y bajas calificaciones, dijo Trujillo a La Raza. “Las primeras escapadas que ella se dio fueron adentro de la escuela. Yo no sé si en la escuela no tienen personal de seguridad, no sé si no tienen cámaras, no sé cómo la directora no me avisó desde el primer día que se escapó, porque me avisó cuando ya no regresó a mi casa”.

“Lesly tenía un tiempo que ella se salía de la escuela, entraba en la mañana porque la mamá la llevaba, pero se salía de la escuela y ella llegaba a la casa a la hora de la salida de la escuela. Lo que no sabemos es a dónde se iba y con quién se juntaba”, mencionó la pastora Jacobita Cortés a La Raza.

Esta familia hispana está pidiendo al Departamento de Policía de Chicago que acelere las investigaciones porque hasta ahora no ve progreso en el caso.

“Necesitamos poner énfasis en la policía, en los detectives que no están haciendo su trabajo con nuestras familias latinas. [En] todos los casos que hemos estado trabajando con familias desaparecidas aquí en Chicago, la policía no está haciendo el trabajo, somos la comunidad quienes buscamos a nuestros seres queridos y queremos que la policía haga su trabajo”, enfatizó Cortés, quien viene apoyando a la familia de Lesly Morales en su búsqueda. “Hay un detective que está encargado del caso de Lesly, pero el detective no está haciendo nada. La mamá le llama, no contesta o contesta alguien y dice que está de vacaciones, nadie está trabajando en el caso”, afirma Cortés.

“La policía me ha dicho que tenga paciencia, pero ya mi hija tiene más de un mes desaparecida. No sé cuánto tiempo más quieren para que la encuentren… Porque es hispana no me hacen caso, no hacen su trabajo. ¿Por qué a mi hija no la han puesto ni en la alerta Amber?”, se preguntó Trujillo.

La madre de la joven cree que otro de los motivos que hicieron que la menor tomara la decisión de dejar la casa fue debido a una agresión sexual por parte presuntamente de un amigo de la adolescente: “Aunque mi hija sufrió una violación, ella nunca fue agresiva, por más que le dije que me tuviera confianza nunca se prestó a tenerme confianza para decirme sus cosas”.

Lesly Morales (derecha), de 14 años, fue vista por última vez el 21 de abril de 2022. (Cortesía Familia Trujillo)

Únanse a la búsqueda

Cuando desapareció, Morales vestía una camiseta blanca con una imagen de la Virgen María, pantalón de mezclilla azul y zapatillas deportivas negras con rayas amarillas, dijo la policía.

La adolescente mide 5 pies 4 pulgadas y pesa 130 libras, tiene el cabello teñido de rojo y ojos color café.

La comunidad y la pastora Jacobita Cortés están ayudando a correr la voz sobre la joven desaparecida.

“Esta es una familia muy pobre, con muchas necesidades, posiblemente eso también la obligó a salirse, a veces los jóvenes piensan que fuera de su casa van a tener cosas mejores, aunque no sea la realidad”, señaló la pastora Cortés.

“Soy de bajos recursos, el único que se hace cargo de nosotros es mi hijo. No trabajo debido a que tengo que cuidar a dos hijas con necesidades especiales”, dijo Trujillo.

“No se queden callados, si saben algo repórtenlo, únanse en esta búsqueda porque muchas veces nos quedamos como ajenos al sufrimiento de los demás y cualquier cosita que podemos hacer cuenta. Ahora es por Lesly, mañana no sabemos si es alguien de nuestras familias”, dijo la reverenda Cortés.

La Raza contactó al Departamento de Policía de Chicago para una actualización sobre la búsqueda de la adolescente Lesly Morales, pero al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Cualquier persona con información sobre el paradero de Lesly Morales comuníquese con su madre, Regina Trujillo, al teléfono 773-757-9202 o con la pastora Jacobita Cortés al (08-663-8017.

