Familia busca desesperadamente a estudiante de la Universidad de Chicago desaparecido hace más de un mes ahora ofrece recompensa de $10,000

Chicago.- La familia del estudiante chino Diwen Fan de la Universidad de Chicago cree que la vida del joven corre peligro por lo que están pidiendo ayuda al público para localizarlo.

Diwen Fan, de 20 años, ha estado desaparecido durante más de un mes y hasta ahora no hay rastro de él y su familia está preocupada.

Ahora la familia ofrece recompensa de $10,000 a fin de encontrar al muchacho.

Fan salió de su dormitorio el 5 de mayo de 2022 y no se ha sabido nada de él desde entonces, según su familia.

El joven el día que fue visto por última vez llevaba una mochila negra con la palabra “EDISON” en ella. También llevaba un par de lentes de montura negra.

La familia cree que la vida de Fan está en “grave peligro”.

“Diwen, no todo en el mundo va tan bien como deseamos, así que no hay necesidad de frustrarse por cosas que simplemente no están bajo nuestro control. Tus padres saben que hiciste lo mejor que pudiste en la escuela y realmente aprecian todo el esfuerzo, trabajo que pusiste para ti y para tu familia. Sin embargo, la vida es más que estar inscrito en una buena institución o sacar buenas notas; la perseverancia, la resiliencia y la determinación son las cualidades que apreciamos…”, indicó en parte la familia en un comunicado.

Para cualquier información que ayude a encontrar al joven comuníquese con el abogado de familia John Huang de HUANG & HU PC al (312)782-2090, o envíe un correo electrónico a ewei@huang-hu.com. También puede llamar al (773)702-8181 o escribir a cops@uchicago.edu.

