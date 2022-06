Por salvar a hombre que cayó en vías de CTA regalan automóvil a buen samaritano de Chicago

Chicago.- Un acto de valentía ha sido premiado, el filántropo de Chicago Early Walker, fundador de la organización ‘I’m Tell, Don’t Shoot’, sorprendió al buen samaritano que salvó la vida de un hombre que cayó en las vías del tren de la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA) con un automóvil.

Un hombre cayó en las vías del tren de la Autoridad de Tránsito de Chicago CTA después de una pelea con un sujeto en un vecindario al sur de Chicago.

Un buen samaritano que estaba en la estación del tren le salva la vida a la víctima tras ataque en la plataforma de la CTA el domingo por la tarde.

Un video se ha hecho viral en el que se ve a un buen samaritano salvando la vida de un hombre que cayó en las vías del tren de la CTA.

El incidente ocurrió en la estación 69th Street de la línea roja de la CTA en el vecindario Greater Grand Crossing alrededor de las 3:30 pm.

Una víctima de 32 años esperaba un tren cuando otro hombre se le acercó y le escupió. Esto fue el inicio de la pelea en la que ambos terminaron en las vías, cuando un tren de la CTA llegó y se detuvo a sólo unos centímetros de los dos hombres.

El sujeto pudo saltar de nuevo a la plataforma del tren. Mientras que la víctima hizo contacto con el tercer carril electrificado por lo que sufrió heridas.

El buen samaritano, Anthony Perry de 20 años, intervino para ayudar. Saltó a las vías y levantó a la víctima del tercer riel. Perry dijo que sufrió quemaduras menores por haber hecho contacto con el tercer carril.

“Había una señora, supongo que tenía experiencia médica. Me estaba explicando qué hacer, siento que era un ángel de Dios. Terminé haciéndole compresiones en el pecho y poniéndolo de lado hasta que llegó el departamento de bomberos allí”, dijo Perry.

La CTA indicó que tanto la víctima como el sospechoso entraron en contacto con el tercer riel.

La víctima sufrió una quemadura en la pierna izquierda, abrasiones en la boca y fue llevada al Centro Médico de la Universidad de Chicago en buenas condiciones.

El delincuente también resultó herido y se encuentra en condición crítica.

“Anthony pensó en la víctima y no necesariamente en sí mismo en esta decisión rápida de salvar la vida de la víctima. Luego tomó instrucciones cuidadosas para realizar RCP y salvó la vida de una persona que yacía desesperadamente en una pista en vivo”, dijo Early Walker.

“Si el personal de CTA ve a alguien en las vías, o si un cliente lo notifica, los empleados de CTA informan de inmediato a nuestro Centro de control para desconectar la energía del tercer riel. Cualquier cliente que vea a una persona en las vías también debe notificar al personal de CTA de inmediato o llamar al 911 Nunca deben intentar entrar en el derecho de paso, o tratar de sacar a la persona ellos mismos, ya que corren el riesgo de electrocutarse”, indicó la CTA en un comunicado.

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.