Enfermero hispano de Chicago que estuvo en primera línea contra el covid-19 se postula al Congreso

Un enfermero registrado hispano de Chicago, que estuvo en la primera línea de defensa contra el covid-19 en los momentos más difíciles de la pandemia, se ha postulado candidato en el Tercer Distrito de Illinois en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

En la contienda por la nominación demócrata, que promete ser reñida y se decidirá en las primarias del 28 de junio de 2022, Juan Aguirre tiene dos competidores hispanos de fuerte peso político: Delia Ramírez, representante estatal del Distrito 4, y Gilbert Villegas, concejal del Distrito 36.

Aguirre, de 26 años estudió en la prestigiosa escuela secundaria Walter Payton College Preparatory de Chicago. Ganó una beca de la Fundación Bill y Melinda Gates que le ayudó a cubrir sus costos para asistir a la Universidad de Michigan, en donde obtuvo el título de enfermero.

Tras recibir su título en enfermería, Aguirre regresó a Chicago para participar en la lucha contra el covid-19 en comunidades desatendidas. Fue líder de equipo clínico RN en un centro médico local que atiende en su mayoría a personas inmigrantes indocumentadas. Además, es copropietario de una licencia de dispensario de marihuana en Illinois. Aguirre se considera el “candidato del pueblo” y dice que está preparado para aplicar su experiencia en atención médica, activismo y liderazgo para representar a los constituyentes en el Congreso.

Aguirre dijo a La Raza que supervisó el programa de vacunas y de pruebas de covid-19 y de los rastreadores de contacto del Centro Médico Alivio de Chicago, lugar en donde trabajó desde diciembre de 2020 hasta enero de 2022.

Según Aguirre, en Alivio se administraron más de 100,000 vacunas en 2021 y más de 200,000 pruebas de detección de covid-19. “Era un gran trabajo, yo no pensaba que lo podía hacer, estar a cargo de más de 50 personas y cinco equipos, pero sabía que la comunidad nos necesitaba. Cada día trabajé lo más duro que pude para la comunidad y tengo mucho orgullo por haber trabajado yo y mis cinco equipos administrando en e2021 más de 100,000 vacunas de covid-19”.

Ahora, Aguirre trabaja en la clínica Prime Medical Chicago como coordinador de atención al paciente.

Es originario de Chicago con raíces guatemaltecas y afrocubanas, creció en el barrio de Noble Square y actualmente vive en el vecindario de Humboldt Park.

Cuenta que la pasión de ayudar a la gente la aprendió de su padre y quiso seguir su legado. “Empecé estudiando ingeniería, pero cuando mi papá murió de un ataque al corazón estando en mi primer año de escuela decidí parar de tomar clases de ingeniería y empecé a tomar clases de enfermería. Él fue paramédico por más de 25 años y también era enfermero, quería hacer la misma cosa que él hacía, cada día que estuve en casa en Chicago él me estaba explicando lo que estaba haciendo en los hospitales, él estaba enamorado de la gente y de la salud. Yo quería hacer la misma cosa, hoy en día, yo también estoy enamorado de ayudar a la gente en cualquier forma que yo puedo”.

El nuevo y extenso Tercer Distrito Congresional de Illinois es de tendencia hispana. Alrededor del 47.4% de sus casi 754,000 habitantes son hispanos, según el Partido Demócrata de Illinois.

El hoy candidato Juan Aguirre estudió en la Universidad de Michigan, donde obtuvo el título de enfermero registrado. (Cortesía Campaña de Juan Aguirre)

Plataforma política

Juan Aguirre afirma que se postula contra la corrupción en el gobierno y como parte de su plataforma política propone elecciones financiadas con fondos públicos para eliminar la influencia inapropiada que el dinero ejerce en las elecciones. “Pasaría una ley que saque el dinero de las elecciones. En este país el candidato que tiene más dinero es el que gana, usualmente no es el candidato que es mejor para la comunidad. Como mi propuesta de campaña más importante estará el sacar el dinero de las elecciones, eso es porque todo está corrupto en este país y eso es porque nunca pasamos leyes que la gente quiere, como leyes sobre las armas, ley sobre la salud. Nunca vamos a sacar los 60 votos que necesitamos en el Senado para pasar leyes si no elegimos candidatos que son para la gente”.

Aguirre también abogaría por leyes que protejan a los enfermeros en sus lugares de trabajo y para que obtengan un mejor salario. Aguirre dijo a La Raza que más del 25% de los enfermeros experimentan violencia en el hospital con los pacientes y están sobrecargados de pacientes. “En este país los enfermeros tienen que trabajar un segundo trabajo para tener dinero para su familia, para pagar su renta, y muchos enfermeros están yéndose del hospital, ya no quieren trabajar como enfermeros porque el pago es horrible. Y también estamos tomando más pacientes, usualmente sólo debíamos de tener tres o cuatro, pero ahora tenemos hasta 10 pacientes por enfermero”.

De ser elegido congresista, este enfermero emprendedor dice que propondrá un proyecto de ley a favor de todos los estadounidenses de 18 años en adelante para sacar a millones de personas de la pobreza. “Se les daría un pago de $1,000 por mes y la razón para eso es porque la violencia que pasa en cualquier ciudad del país usualmente está conectada a la pobreza”.

Dice que también abogaría por la jornada laboral de 32 horas a la semana, en vez de 40, y sin reducción de pago. “Las compañías no pueden bajar el pago, tienen que pagar lo mismo de 40 horas a la semana aunque estén trabajando 32 horas por semana. Eso daría a los padres más tiempo para hacer otras cosas fuera del trabajo y estar con sus niños. Vimos durante esta pandemia a muchas personas trabajando en casa, no tenemos que trabajar 40 horas por semana, creo que las compañías y los trabajadores de las compañías ganarían un poco más porque los trabajadores ya no estarían tan cansados”.

Aguirre hizo énfasis en la necesidad de programas en las escuelas para los padres y los niños a fin de que tomen clases juntos para aprender una nueva carrera o trabajar en casa construyendo cosas. “Parte de mi plataforma es dar dinero a los padres para que participen en estas clases con sus hijos después de la escuela, eso daría más tiempo a los padres y los niños y también pueden aprender nuevas cosas para tener una nueva carrera que le paguen con dinero. Sé que hay mucho poder en dar un poquito de dinero a alguien para registrarse para un programa que sería beneficioso para ellos y también para sus hijos”.

De ganar la nominación demócrata y si posteriormente es electo en la votación de noviembre, Aguirre dice que impulsará una iniciativa para que corporaciones dejen que los empleados decidan si quieren sindicalizarse.

Sobre por qué él se considera el mejor candidato en el Tercer Distrito Congresional, Aguirre respondió: “Si hubiera estado postulado para el Congreso en 2019 o a principio de 2020, yo te diría que los otros candidatos eran mejores candidatos, pero ahora que ya pasé más de dos años como líder durante la pandemia, poniendo mi vida y la vida de mi familia en riesgo porque estuve en la comunidad cinco o seis días por semana trabajando, yo ya gané la experiencia que se necesita para luchar cada día para la gente. Yo sé que, aunque soy joven, soy el mejor candidato para representar el Distrito 3 de Illinois”.

—

