Madre soltera latina con tres hijos lucha contra el desplazamiento en Logan Square, Chicago

Una madre soltera activa en su comunidad, que es mentora en la escuela primaria Mozart y que por años ha ayudado a brindar información a inmigrantes sobre sus derechos, está ahora del otro lado de la cancha y necesita apoyo: Blanca Beltrán ha recibido en junio pasado un aviso de desalojo final de la oficina del alguacil del Condado de Cook, por lo que se ha visto obligaba a buscar otro apartamento. Pero le está resultando difícil encontrar vivienda asequible en su barrio de toda la vida, Logan Square, debido a los altos precios de las rentas.

La organización sin fines de lucro Palenque LSNA, donde Beltrán es voluntaria, está organizando una campaña de recaudación de fondos a través de una página de GoFundme a beneficio de esta madre soltera de tres hijos (de 16, 15 y 6 años) a fin de que lo que se reúna pueda ayudarle con los gastos de la renta de su nueva vivienda.

Blanca Beltrán luchó por al menos ocho meses para que su casero, Fernando Méndez, arreglara el apartamento de tres dormitorios que rentaba porque, ella afirmó, el inmueble estaba en malas condiciones, infestado de chinches y cucarachas, con filtraciones de agua y gabinetes rotos.

La mujer vivió con su expareja y sus hijos por cuatro años en ese apartamento en Logan Square por el que pagaban $1,100 por mes. Cuando se separaron en octubre pasado, Beltrán se hizo responsable del alquiler y habló con Méndez para que arreglara los problemas de su vivienda. Al ver que no hacía nada, Beltrán retuvo la renta.

A Beltrán, quien ha vivido desde 2003 en Logan Square, le está resultando difícil encontrar vivienda asequible y teme el desplazamiento.

La Raza contactó a Fernando Méndez para hablar sobre el desalojo de Beltrán, pero no se obtuvo respuesta.

Un gabinete de cocina roto en el apartamento que alquilaba Blanca Beltrán en Logan Square. (Cortesía familia Beltrán)

Beltrán alegó que Méndez los hostigaba, les cortaba la luz y la calefacción y a su hijo mayor de 16 años le cobraba la renta. La mujer dice recordar que, en una ocasión, Méndez ingresó sin su consentimiento a su unidad y desenchufó su refrigerador, por lo que ella presentó un informe policial por allanamiento.

“Me apagaba el agua caliente, me apagaba la luz a cada rato, así estuvo hostigándome con eso. También diciéndole cosas a mi hijo de 16 años cuando se iba a tirar basura atrás le decía, ‘oye cabr…n págame la renta’…”, menciona Beltrán a La Raza.

La pesadilla de Beltrán se agudizó cuando recibió un aviso de desalojo final de la oficina del Alguacil del Condado de Cook en junio, por lo que ahora está en busca de una vivienda asequible en su mismo vecindario.

Juanairis Castañeda, organizadora de vivienda con Palenque LSNA, dijo que la agencia está pagando por una unidad de almacenamiento y camión de mudanza de Beltrán.

“Se necesita que haya más vivienda asequible, más económica, para las familias, especialmente como las de Blanca, que es madre soltera, que tiene tres hijos que son menores de edad viviendo en una unidad inhabitable”, dijo Castañeda.

Según Beltrán, las rentas están poniéndose muy caras: “estaba a punto de mudarme a Rockford a vivir, aunque yo no quiero mudarme de aquí del área”.

“Las luchas que tenemos con Palenque LSNA es para tratar de tener casas asequibles para nuestras familias, para nuestras comunidades, porque el desplazamiento es horrible”, dijo Beltrán.

Castañeda recomendó a los inquilinos reportar con las autoridades de la ciudad si el lugar donde vive tiene chinches para que nadie se mude a ese apartamento o utilice los muebles que están infectados.

Documento de la oficina del Alguacil del Condado de Cook que notifica a Blanca Beltrán de que será desalojada. (Cortesía familia Beltrán)

“Quiero que mi historia sea ejemplo para que este señor no siga abusando de los inquilinos, que no se rente el lugar porque no está en condiciones. No se me hace justo que le tenga que pagar por un lugar que estaba inhabitable”, puntualizó Beltrán.

Usted puede ayudar

Si quiere hacer una donación al fondo para apoyar a la familia Beltrán a encontrar una nueva vivienda en Logan Square, visite el sitio www.gofundme.com/f/logan-square-activist.

