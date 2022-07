Novedosa despensa Pan de Vida estrena local para servir a cientos de familias en La Villita

Los residentes de La Villita ahora tienen una nueva despensa de alimentos que funciona en un nuevo espacio que se asemeja a una tienda de comestibles del barrio. Pero la gran diferencia es que todos los productos que se ofrecen allí son gratuitos, lo mismo que otros servicios en beneficio de esta comunidad de mayoría mexicana del suroeste de Chicago.

Pan de Vida Fresh Market, operado por New Life Centers en alianza con Greater Chicago Food Depository, brinda a la comunidad de manera gratuita productos de primera necesidad a los vecinos de La Villita y comunidades aledañas de martes a sábado.

El nuevo sitio de Pan de Vida está bajo la batuta de New Life Centers, organización sin fines de lucro que ha venido ofreciendo despensa de alimentos desde hace 12 años a esta comunidad.

El nuevo local de la despensa gratuita Pan de Vida Fresh Market se ubica en 2701 S. Lawndale Ave., en La Villita. (Cortesía Rosario Domínguez)

En el primer piso funciona el mercado y en el segundo piso hay un centro de recursos comunitarios. “El edificio que tiene la despensa abajo es tipo tiendita y en el segundo piso tenemos una oficina que se puede utilizar para diferentes recursos, tenemos mesas para juntas, tenemos una tele. Si quieren tener clases aquí van a tener la oficina para venir a aprender a usar la computadora. Es un espacio libre para lo que necesita la comunidad”, dijo Mario Romero, trabajador de la despensa Pan de Vida.

El nuevo edificio de dos pisos donde opera Pan de Vida Fresh Market fue inaugurado el 9 de junio de 2022. El primer día que ofrecieron despensas a la comunidad en ese lugar fue el 14 de junio.

Pan de Vida Fresh Market se ubica en 2701 S. Lawndale Ave., en La Villita.

Cada día los voluntarios proporcionan alimentos a 150 familias, lo que sería 750 por semana. Ellos atienden a los residentes de martes a sábado.

Durante la pandemia del coronavirus se ha visto el impacto positivo de estas despensas de Pan de Vida en la comunidad, en especial durante el tiempo en que muchos de los residentes de La Villita perdieron sus trabajos debido a los efectos del covid-19.

“Cuando comenzó el covid-19, el banco de comida Greater Chicago Food Depository quería trabajar con nosotros y con la comunidad y nos estaban dando más comida abasteciendo al menos a 2,000 familias los martes y jueves”, explica Romero.

Algunos de los trabajadores y voluntarios son jóvenes que fueron a los programas de deportes y programas después de la escuela de Nueva Vida y otras son personas que son residentes de la comunidad.

Aunque se están enfocando en cinco códigos postales, 60623, 60624, 60632, 60612, 60609, “si hay familias de otras áreas sí les vamos a brindar los alimentos gratuitos, pero también se les va a ayudar a encontrar una despensa más cerca de su casa”, enfatizó Romero.

‘Queremos que se sientan felices’

A diferencia de cualquier despensa tradicional, este mercado tiene refrigeradores y muestra los productos a simple vista con el fin de que el consumidor escoja lo que necesite para llevar a casa. Todo de manera gratuita.

Cada semana ordenan productos al banco de comida y dependiendo de lo que tienen en Pan de Vida se ofrece a la comunidad leche, huevos, carne, café, azúcar, fruta, verdura o jugo, además de los clásicos aguacates, frijoles de lata, tortillas y más.

Las personas que vayan por una despensa tendrán que registrarse para recibir una tarjeta del Greater Chicago Food Depository, en la que aparecerá el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección y cuántas personas son por la familia. Esto con el fin de contar con la información necesaria a la hora de ordenar los alimentos para abastecer a las familias.

“La familia saca una tarjeta, se escanea y con esa misma tarjeta regresa cada semana, ahora es una vez a la semana”, dijo Romero.

Hay una lista de entregas en la que los voluntarios van en un vehículo a las casas de ciertas familias o personas y les dejan la comida para que tengan con qué alimentarse esa semana o ese mes.

La mayoría de las personas en la lista, dice Romero, son de la tercera edad o aquellas que no pueden caminar, están en sillas de ruedas o no pueden salir de sus hogares por alguna discapacidad.

Según Romero, la necesidad de comida es muy grande en la comunidad de La Villita: “queremos que no tengan miedo, que vengan, que se sientan felices cuando les demos la comida y eso es lo que tratamos de hacer con todos nuestros programas”.

El horario de la despensa es martes de 8 am a 12 pm, miércoles de 3 pm a 6 pm, jueves 8 am a 12 pm, el segundo y cuarto viernes del mes de 8 am a 12 pm y el sábado de 9 am a 12pm.

