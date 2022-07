Alertan a dueños de negocios sobre una serie de robos a punta de pistola en las áreas de Mayfair, Bucktown, Irving Park de Chicago

Chicago.- Las autoridades recomiendan a los dueños de negocios que no se resistan ante cualquier robo y estén al tanto del crimen y alerten a los vecinos. También mencionan prestar especial atención a cualquier sujeto sospechoso que merodee por la zona.

Estas recomendaciones se dan al tiempo en el que la Policía de Chicago advierte a las empresas sobre los robos a mano armada que ocurrieron el viernes por la mañana en el área de Mayfair, Bucktown e Irving Park, vecindarios al noroeste de Chicago.

En cada incidente, los delincuentes ingresaron al negocio y exhibieron pistolas con cargadores extendidos y exigieron dinero de las cajas registradoras.

Los delincuentes se llevaron dinero, productos de tabaco y la billetera y el teléfono celular de la víctima antes de huir de la escena, según la policía.

Horas y lugares del incidente:

• Cuadra 4700 norte de la avenida Elston, el 29 de julio a la 1:14 am.

• Cuadra 2300 norte de la avenida Damen, el 29 de julio a la 1:15 am.

• Cuadra 4300 norte de la avenida Kimball, el 29 de julio a la 1:40 am.

El primer delincuente se describe como un hombre afroamericano de entre 16 y 20 años de edad, de 6 pies y 3 pulgadas de alto, entre 230 y 260 libras y tez oscura. Así también, el segundo delincuente se describe como una mujer de entre 16 y 19 años, de 5 pies y 4 pulgadas de 180 a 200 libras y de tez negra. Y el tercer delincuente se describe como un hombre afroamericano, de 16 a 21 años de edad, de 5 pies y 8 pulgadas de alto, de 150 a 170 libras con una tez morena mediana.

Cualquier persona con información puede comunicarse con los detectives del área llamando al teléfono: (312) 746-7394.

