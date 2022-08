Defensores de los derechos de las personas sin hogar en Chicago piden que la ciudad aborde la falta de vivienda asequible

Chicago.- La Coalición de Desamparados de Chicago lucha por acabar con la falta de vivienda por lo que está pidiendo a la ciudad que aborde el problema a largo plazo.

Para su campaña ‘Bring Chicago Home’, la coalición está reuniendo apoyo entre los miembros del Ayuntamiento de Chicago.

La propuesta aumentaría el impuesto de transferencia de bienes raíces de la ciudad, un impuesto único que se paga cuando se vende una propiedad, en casi un 2% en propiedades de más de $1 millón. La coalición dice que impactaría alrededor del 4% de las propiedades vendidas y generaría $163 millones de dólares para encontrar viviendas asequibles permanentes con servicios integrales, informó wttw.

Caesar Hill, miembro de Organizing Neighborhoods for Equality Northside, dijo que la necesidad de soluciones a largo plazo es cada vez más urgente.

“En 2019, justo antes de la pandemia, había más de 58,000 personas en Chicago sin hogar. De ellos, casi 13, 000 eran niños, más de 34,000 afroamericanos y más de 14, 000 latinos”, dijo Hill. “La mayoría de las personas se quedan sin hogar por razones económicas y la vivienda en Chicago no se construye con lo que uno gana. En Chicago, debes ganar $25.77 por hora para pagar un apartamento de dos habitaciones y el salario mínimo actualmente es de $15”.

Harry Williams, un organizador de base de la Chicago Coalition for the Homeless, dijo que la necesidad de viviendas asequibles es especialmente aguda en el West Side de Chicago.

Williams y Hill piensan que el crear una fuente de financiamiento a largo plazo es la mejor manera de abordar la crisis.

Actualmente hay fondos dedicados a la reparación de carreteras, fondos dedicados a bibliotecas y fondos dedicados al turismo, pero no hay fondos dedicados a personas sin hogar. Según Williams y Hill, la financiación debe dedicarse legalmente para que no esté sujeta a recortes presupuestarios o las prioridades de una administración en particular.

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.