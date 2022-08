Alertan sobre robos de vehículos en garajes de estacionamiento en West Loop

Chicago.- Las autoridades están advirtiendo a los residentes sobre una serie de robos de vehículos reportados el mes pasado en estacionamientos de la ciudad.

Al menos 10 vehículos fueron robados entre el 3 y el 26 de julio en el área de West Loop y Fulton River en Chicago.

En cada incidente, los sospechosos rompían las ventanas de vehículos desatendidos en una estructura de estacionamiento para ingresar y robar artículos, dijo la Policía de Chicago en una alerta comunitaria.

Los allanamientos ocurrieron en los días, lugares y horas siguientes:

*En la cuadra 500 oeste de la calle Madison, el 3 de julio a las 10:45 am.

*En la cuadra 600 oeste de la calle Lake, el 14 de julio a las 8:30 pm.

*En la cuadra 100 norte de la calle Jefferson, el 15 de julio y el 17 de julio entre las 9 am a las 9pm.

*En la cuadra 100 sur de la calle Jefferson, el 16 de julio a la 1am.

*En la cuadra 100 norte de la calle Jefferson, el 16 de julio a las 12 pm y el 18 de julio a las 7:30 am.

*En la cuadra 600 oeste de la calle Lake, el 16 de julio a las 4 pm y el 17 de julio a las 11:15 am.

*En la cuadra 500 oeste de la calle Madison, el 18 de julio a las 3:30 pm y el 25 de julio a las 8 am.

*En la cuadra 500 oeste de la calle Madison, el 22 de julio a las 3 pm y el 24 de julio a las 1:20 pm.

*En la cuadra 400 sur de la calle Jefferson, el 23 de julio a las 10:30 am y el 26 de julio a las 8am.

*En la cuadra 100 sur de la calle Jefferson el 24 de julio a la 1:47 am.

A los habitantes de Chicago se les alienta a que si tienen información sobre los allanamientos se comuniquen con los detectives del área llamando al teléfono: (312) 744-8263.

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.