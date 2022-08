Estudiantes y personal de CPS vuelven a clases en Chicago mientras se relajan las pautas de covid-19

Los estudiantes del tercer distrito escolar más grande del país se preparan para el próximo año académico 2022-2023 que inicia el lunes 22 de agosto.

Las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) se perfilan en este nuevo año escolar para un escenario algo diferente al de los dos últimos años desde que empezó la pandemia de covid-19 en 2020.

CPS terminó el año escolar en junio pasado, con al menos 22,500 casos de covid-19 en estudiantes y 9,500 casos en adultos.

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) ha relajado las restricciones en relación con el covid-19 con respecto al año escolar anterior y trabaja para establecer una suerte de normalización del coronavirus en la comunidad.

El enfoque de la nueva guía del CDC es mantener a los estudiantes en el salón de clases para que aprendan con sus compañeros, sin dejar de tomar las medidas necesarias para prevenir contagios. Además, se plantea también que las comunidades aprendan a convivir con el coronavirus.

“Hoy estamos en un lugar más fuerte como nación, con más herramientas, como vacunas, refuerzos y tratamientos, para protegernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades de la enfermedad grave de covid-19”, indicó en un comunicado Greta Massetti, del CDC.

Esta guía reconoce que la pandemia no ha terminado, pero ayuda a llegar a un punto en el que el covid-19 ya no interrumpa nuestra vida diaria, señaló Massetti.

Algunas de las pautas actualizadas que propone el CDC son eliminar la regla sugerida de mantener los seis pies de distancia en el salón de clases y eliminar la cuarentena para estudiantes no vacunados expuestos a alguien positivo de coronavirus en las aulas. Sin embargo, tendrán que hacerse la prueba de detección de covid-19 después de cinco días y usar un cubrebocas un total de 10 días. En cuanto al aislamiento, las personas que dan positivo deben aislarse de los demás durante al menos cinco días, independientemente de su estado de vacunación. Las personas pueden terminar el aislamiento si no tienen fiebre durante 24 horas (sin medicamentos) y no presentan ningún otro síntoma.

La doctora Geraldine Luna, directora médica del Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH), dijo que lo que se pretende es que tanto niños como adultos aprendan a convivir con el covid-19. “Sabemos que tenemos que aprender a vivir con el virus… La incidencia del covid-19 es mayor en invierno y en los meses de diciembre, enero y marzo siempre tenemos un repunte pequeño comparado con lo que teníamos. Y aun cuando los casos suben, hemos visto que las hospitalizaciones o muertes no van mano en mano sino que han sido las más bajas reportadas en la historia de la pandemia desde que empezó en 2020”.

El objetivo de estas nuevas modificaciones del CDC sería establecer una manera efectiva y práctica de poder continuar con la vida cotidiana mientras a los niños se les imparte educación en las aulas, señaló Luna. “Actualmente hay mucho dinero envuelto en hacer pruebas cada 72 horas. El costo de un millón de dólares designados a los recursos para mantener ese programa… Viendo en la actualidad el costo, el impacto de llevar unos programas que no se traducen a algo productivo, es que las guías han sufrido estas transformaciones, que son más prácticas basadas en la ciencia y en la seguridad de esos niños”.

Según Luna, uno de los cambios que ha llamado la atención más prominentemente es que ya el periodo de cuarentena se ha eliminado de las guías del CDC. “Entienden que tener una persona en su casa siendo vacunada, tenerla por cinco días en cuarentena y tenerla con mascarilla todo el tiempo no hace mayor diferencia, el impacto no es mayor”.

La Dra. Geraldine Luna en una jornada de vacunación contra covid-19 en el mercado de pulgas Swap-o-rama en el barrio de Back of the Yards al suroeste de Chicago. (Belhú Sanabria / La Raza) Crédito: Impremedia

Se desconoce el impacto en el aprendizaje

Varios de los sitios donde el personal está altamente vacunado contra el covid-19 son los sistemas de instrucción pública de Chicago, con un 90%. En el caso de los estudiantes, el 60% de los niños están vacunados contra el coronavirus.

“La vacunación mayor contra el coronavirus se ve en menores de 12 a 17 años, ese grupo ya está alcanzando un 60% en vacunación, pero vemos que nuestros niños de 5 a 11 años a duras penas llegan a un 50% y en niños menores de cinco años solamente un 7%”, Luna a La Raza.

La doctora hizo hincapié de que hay un concepto muy erróneo de que los niños no se enferman, pues sí se enferman e incluso se han visto en meses pasados los números más altos de niños enfermos y muertes de niños, lo que no se vio al principio de la pandemia de covid-19. Luna también citó un estudio del CDC donde se reporta la incidencia de un tipo de infecciones y encefalitis características en niños que no se ha visto en ningún otro grupo. “No sabemos hasta qué nivel sea el impacto en el aprendizaje de los niños, si quedan asmáticos o no, hay mucho que conocer de la enfermedad y la mejor manera de combatirla es con la vacunación, las vacunas de covid-19 son completamente gratis para prevenir la infección”, indicó Luna.

— La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.