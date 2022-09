Padres de familia luchan por cuidado infantil universal en Illinois

Susana Salgado dice que ser embajadora de educación temprana en la organización COFI Power-PA, es algo que le apasiona porque hace conexión con las familias y escucha de primera mano cuáles son las barreras que están impidiéndoles contar con servicios de cuidado infantil, un servicio que muchas familias lo necesitan.

“Puede que no sea accesible porque el sistema es complicado, porque tal vez no pueden llenar las formas, son muchas barreras las que nosotros escuchamos de nuestros padres…”, destaca Salgado.

Para Salgado, el cuidado infantil debería ser gratis o por lo menos más asequible y que cada proveedor pueda recibir un salario digno y con beneficios. “Los proveedores se están retirando de sus trabajos por lo mismo, porque sus sueldos no son justos, eso también afecta a nosotros como familia, porque si no hay proveedores no hay cuidado de niños y si no hay cuidado de niños, ¿qué va a pasar?”.

Por ello, padres y proveedores quieren que Illinois invierta más fondos en el programa de asistencia para el cuidado infantil (CCAP, por sus siglas en inglés), que sea independiente del ingreso familiar, se tenga acceso mayor acceso a servicios asequibles y que los trabajadores en ese campo reciban salarios dignos y beneficios.

Familias, algunos funcionarios electos que apoyan la iniciativa y miembros de la Illinois Child Care for All Coalition se manifestaron en días recientes frente al centro de entrega de Amazon en Bridgeport, en el sur de Chicago, para exigir que las grandes corporaciones, cuyos trabajadores dependen del cuidado infantil, paguen una medida justa de impuestos para financiar el cuidado infantil universal en el estado.

Illinois Child Care for All Coalition es una coalición formada por un grupo de organizaciones comunitarias y sindicatos que representan a padres y trabajadores deeducación tempranaque abogan por el cuidado infantil universal en el estado.

El presupuesto del año fiscal 2023 del estado incluye $598 millones, un aumento de $54.4 millones con respecto al año fiscal 2022, para la educación de la primera infancia.

“Los proveedores de cuidado infantil como yo cuidamos a los niños de nuestra comunidad. Todos los proveedores de cuidado infantil merecen un salario digno, tiempo por enfermedad pagado y beneficios de jubilación”, dijo Pam Franks, proveedora de cuidado infantil en el hogar y miembro de SEIU Healthcare Illinois. “Si las grandes corporaciones como Amazon pagaran su parte justa de los impuestos de Illinois, podríamos financiar un sistema de cuidado infantil que funcione para todos, incluidas las familias y los trabajadores de Illinois…”.

La manifestación se produce cuando los programas de aprendizaje temprano como Head Start y los preescolares iniciaron clases el 22 de agosto. Los defensores de la educación continúan en su lucha por mantener suficientes trabajadores para satisfacer las necesidades de las familias de Illinois.

Manifestantes frente a las instalaciones de Amazon en el sur de Chicago. (Cortesía SEIU Healthcare Illinois) Crédito: Cortesía

Cuidado infantil sigue con poco financiamiento

Ingrid Bejarano es proveedora de cuidado infantil en su comunidad desde hace 15 años. Ella dijo que le gusta su trabajo porque puede ayudar y apoyar a las familias que están cerca de su hogar.

Durante la manifestación, Bejarano hizo hincapié en que el sistema de cuidado infantil en Illinois sigue con poco financiamiento, por lo que proveedores como ella trabajan por salarios muy bajos. “Hay un gran desequilibrio entre la importancia de nuestro trabajo y el salario tan bajo [que recibimos], he trabajado en el cuidado infantil en casa desde hace 15 años, pero no hay manera de ganar más en el sector del cuidado infantil…”.

El servicio de guardería cuesta alrededor de $400 por semana para un menor, según los defensores de la educación de la primera infancia. Al mes el padre estaría pagando $1,600, suma que para muchas familias equivale al pago de su hipoteca, por lo que se ven obligados a elegir entre trabajar o quedarse en casa cuidando a su hijo para ahorrarse ese dinero.

El salario promedio por hora para un maestro de la primera infancia en 2019 fue de $13, según el informe. También se encontró que el costo anual del cuidado infantil en promedio fue de $13,000 en Illinois en 2020.

La corporación Amazon es el tercer empleador más grande que ocupa a padres que dependen del programa de asistencia para el cuidado infantil de Illinois, cuyos fondos son insuficientes, según un nuevo informe de la Coalición de Cuidado Infantil para Todos de Illinois titulado “Childcare in Illinois: Parents can’t afford to pay. Workers can’t afford to stay”.

Alrededor de $35,000 millones en ingresos fueron reportados por Amazon en 2021, pero sólo pagó $2,100 millones en impuestos federales, según el Institute of Taxation and Economic Policy (ITEP), una organización de política fiscal no partidista y sin fines de lucro. Amazon es solo un ejemplo de varias compañías grandes a las que los defensores del cuidado infantil exigen que paguen su parte justa de impuestos.

“Los proveedores no podemos mantenernos en la industria y los padres no pueden pagar las cuotas muy altas de cuidado infantil, pero podemos cambiar eso, necesitamos financiar el programa de cuidado infantil para que funcione como se debe”, señaló Bejarano.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.