Vecinos de bajos ingresos de Uptown se oponen a viviendas de lujo en ese vecindario de Chicago

El vecindario de Uptown ha sido históricamente conocido en Chicago no solamente por su vibrante vida nocturna, amplia variedad de servicios sociales y vivienda asequible sino también por ser uno de los barrios más diversos de la ciudad, puerta de entrada para inmigrantes durante generaciones. Sin embargo, hoy por hoy, activistas locales y organizadores de vivienda dicen que la diversidad racial, étnica y de ingresos ha venido menguando significativamente con el paso de los años debido al alza de los precios de las rentas, lo que ha empujado a muchos a irse del área.

Marc Kaplan, vecino de Uptown y organizador comunitario, dijo que en los últimos 10 años se han perdido más de 1,000 unidades de vivienda asequible en ese vecindario del norte de Chicago.

“En los últimos 10 años hemos perdido más de 1,000 unidades de vivienda asequible para personas de bajos ingresos y trabajadores. Esto incluye muchas unidades SRO (ocupación de un solo residente) que eran las únicas unidades asequibles disponibles para muchos residentes cuya fuente de ingresos era SSI [ingresos de Seguro Social] o pagos por desempleo. Esta es una de las principales razones por las que ha habido un crecimiento exponencial de la población sin hogar en la comunidad”, explicó Kaplan.

Muchos residentes del área ahora luchan por no ser desplazados de su barrio de toda la vida, ya que desarrolladores están construyendo viviendas de lujo cuyas rentas no están al alcance de los bolsillos de la clase trabajadora.

Pipeline Health compró el Hospital Weiss Memorial en 2019. Esa compañía vendió el estacionamiento del hospital, que fue rezonificado para que allí la empresa Lincoln Property Company construya un edificio de apartamentos de lujo.

Un año después y con el fin de frenar ese proyecto, organizadores locales se unieron para formar el movimiento “Stop Luxury Developments at Weiss Hospital”, que es el que lidera la lucha contra el desarrollo en el estacionamiento.

Actualmente, la compañía Pipeline Health está en proceso de culminar la venta del Hospital Weiss Memorial a Resilience Healthcare.

Los oponentes al plan quieren que Resilience Healthcare vuelva a comprar el estacionamiento a Lincoln Property Company o que se anule la venta del terreno.

“Nuestra demanda específica es que Resilience Healthcare tome los 12 millones de dólares que Pipeline les reembolsó y los use y cualquier dinero que sea necesario y compre nuevamente la propiedad del estacionamiento y que Lincoln Properties la venda. Nos gustaría que esa propiedad se reubique como estacionamiento o se reserve para satisfacer las necesidades de atención médica y otras necesidades de las personas”, destacó Kaplan.

Hay una petición que han firmado más de 600 personas en oposición a esas unidades de lujo, según el grupo.

Manifestantes frente al Hospital Weiss Memorial, en 4646 N. Marine Drive, en el norte de Chicago. (Cortesía Anna Guevarra) Crédito: Cortesía

‘Si se va a construir algo que sea asequible para la gente’

El proyecto de complejo de apartamentos de 314 unidades en el estacionamiento de Wilson Avenue y Marine Drive es de 12 pisos, en su mayoría estudios y unidades de un dormitorio.

“Las consecuencias de construir este desarrollo de lujo de 314 unidades donde los estudios pequeños comenzarían en $1,400 para el alquiler y los apartamentos de 2 habitaciones comenzarían en $2,900 serían continuar alejando a los residentes de la comunidad diversa y asequible que alguna vez fue, a una comunidad mayoritariamente blanca de altos ingresos. También sería una amenaza para las miles de unidades de viviendas asequibles que se encuentran dentro de media milla del sitio y presionaría a los alquileres para que suban, expulsando a más residentes de larga data”, señaló Kaplan.

El concejal del Distrito 46, James Cappleman, apoya el desarrollo del estacionamiento del Hospital Weiss Memorial. Según Cappleman, la venta de Weiss garantiza el éxito continuo del hospital.

Jesús ‘Chuy’ Campuzano, líder comunitario que lucha contra el desplazamiento en Uptown, dijo que lo que la comunidad está pidiendo es que si se va a construir algo que sea asequible para la gente del barrio que lo necesite.

Para Campuzano, esos departamentos de lujo no van a beneficiar a la comunidad. “Los desarrolladores vienen a una comunidad, no les gusta cómo están las casas, entonces quieren destruir las casas para construir edificios grandes con apartamentos de lujo que no le sirven a la comunidad si no son asequibles”.

Algunos vecinos de Uptown llevan mucho tiempo en el área pagando rentas que cada vez suben más y más, al punto que ya no pueden pagar y se tienen que salir, quedándose sin hogar, menciona Campuzano. “Mucha de la gente que está desamparada no es porque ellos quieren estarlo, es porque no hay vivienda asequible para ellos en la comunidad”.

Entre otras cosas, Kaplan, residente de Uptown, menciona que con este proyecto toda la comunidad se vería afectada por este desarrollo de lujo. Más específicamente las personas que tienen ingresos bajos y moderados, las que sufren algún tipo de discapacidad y las personas mayores que tienen ingresos fijos, destaca.

En un mitin realizado en días recientes participaron residentes desplazados y actuales vecinos del Distrito 46, miembros de la campaña “Stop Luxury Developments at Weiss Hospital”, activistas y líderes comunitarios que buscan preservar la diversidad y la vivienda asequible en Uptown.

En una declaración dirigida a La Raza, el Hospital Weiss Memorial indicó que la venta del estacionamiento en Weiss Memorial Hospital se cerró recientemente, por lo que el lote ya no pertenece a Weiss ni a su empresa matriz, Pipeline Health.

Entre otras cosas, se destaca en la misiva que las ganancias de la venta del estacionamiento se reinvertirán en Weiss. Y que la venta planificada de Weiss Memorial Hospital a Resilience Healthcare aún no se ha completado.

La Raza también contactó a Lincoln Property Company para comentarios sobre las demandas del grupo, pero no obtuvimos respuesta.

