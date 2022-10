Conductores de Uber y Lyft de Chicago piden ordenanza que les dé seguridad e ingresos justos

Conductores de viajes compartidos de la ciudad presionan por una ordenanza municipal con la que buscan lograr protecciones de seguridad e ingresos dignos.

De aprobarse la ordenanza, los conductores de Uber, Lyft y otras corporaciones serían los beneficiados.

Estos trabajadores del volante han sido muchas veces víctimas de asaltos, de robos de vehículos y hasta de acoso por lo que ahora luchan para que esta realidad cambie. En días recientes realizaron una protesta y una conferencia de prensa afuera del Ayuntamiento de Chicago para aumentar la presión por una ordenanza de la ciudad que los proteja.

Emmanuel Martínez es conductor de Uber y Lyft desde hace seis años, aunque ahora solo maneja los fines de semana.

Martínez dijo que hasta el momento son 20 los concejales que apoyan la propuesta y que faltan 6 para asegurar el voto.

El campeón que patrocina la propuesta de ordenanza es el concejal del Distrito 6 Roderick Sawyer y hay varios concejales patrocinadores, como el concejal del Distrito 35 Carlos Ramírez-Rosa y el concejal del Distrito 25 Byron Sigcho López, por mencionar algunos.

La propuesta de ordenanza de seguridad y salario digno para conductores de viajes compartidos se encuentra actualmente en debate en el Ayuntamiento de Chicago y de aprobarse permitiría, entre otras cosas, aumentar los ingresos del conductor, impedir que las corporaciones de viajes compartidos obtengan recortes del 60% o más y exigir la verificación de los pasajeros, por mencionar algunas.

“Es responsabilidad de la ciudad usar su autoridad reguladora para apoyar a los trabajadores de viajes compartidos. Están ayudando a que las personas vayan y regresen del trabajo. Están ayudando a asegurarse de que esta ciudad funcione. Y tenemos que cuidarlos. Vamos a luchar para asegurarnos de que los trabajadores tengan un salario digno y que no sean explotados por empresas depredadoras de viajes compartidos”, dijo en una conferencia reciente afuera del Ayuntamiento el concejal del Distrito 35 Carlos Ramírez-Rosa.

Emmanuel Martínez es organizador de Chicago Gig Alliance, un proyecto de The People’s Lobby que lidera la lucha y ha estado organizando a los trabajadores para obtener mejores salarios y protecciones desde 2019.

“Se están pasando de listas las compañías, y también los asaltos que están ocurriendo con los choferes. Algunos choferes han fallecido y no es justo que las compañías, estas corporaciones, no se quieran hacer responsables y nomás quieren estar ganando y ganando dinero todo para ellos y nada para nosotros”, enfatiza Martínez.

Algunos choferes han dejado de manejar todos los días, como Martínez, “más que nada por la ola de violencia, los asaltos, el precio de la gasolina y por las bajas tarifas que recibimos”.

El concejal del Distrito 25 Byron Sigcho López señaló que esta propuesta de ordenanza lo que hace es mejorar las condiciones de seguridad pero también las condiciones laborales y de ingresos para los trabajadores. “Han habido casos muy tristes de conductores y conductoras que han sido asesinadas y asesinados, que han tenido asaltos, que han tenido accidentes, en fin que están tratando de ganarse la vida en su puesto de trabajo pero que las condiciones de trabajo especialmente en este tiempo de pandemia en vez de mejorar las condiciones de seguridad lo que han hecho es que se han empeorado”, dijo Sigcho López.

Sigcho López agregó que estas corporaciones han aumentado sus ingresos, pero no los ingresos de las conductoras y conductores, que son quienes hacen el trabajo para estas aplicaciones. “Porque eso es lo que son estas compañías, son una aplicación que se está beneficiando del trabajo que hacen estas conductoras y conductores… Hacemos un llamado urgente a estas compañías a mejorar”, dijo el concejal.

Conductores de viajes compartidos de Chicago luchan por ordenanza que brinde protecciones de seguridad y salarios dignos. (Cortesía Deana Rutherford, Chicago Gig Alliance) Crédito: Cortesía

‘No están tomando en cuenta a sus trabajadores’

Nolberto Casas es conductor de Uber y Lyft desde hace tres años y destacó que lo que falta es que los concejales los tomen más en serio. “Lo que falta es que los concejales tomen este tema de ‘Gig Workers’ con la seriedad necesaria”.

Casas enfatiza que el ingreso de choferes de Uber y Lyft no ha subido desde 2018. “Las compañías multimillonarias no están tomando en cuenta a sus trabajadores y no nos han dado una subida de sueldo, ya van a ser cinco años y por eso nosotros estamos en este movimiento para traer más atención a este tema. Porque si la renta sube, el gas sube, la comida sube, pero los sueldos no suben pues algo está fuera de equilibrio, el mínimo en Chicago era $13 dólares por hora en el 2018, hoy es $15.40 centavos por hora, ha subido el 28%, pero el sueldo de los conductores ha subido cero”.

“Vengo de un mundo de bienes y raíces y esa es una industria que tiene más de 100 años aquí en Illinois. Cuando usted va a hacer una compra o venta de casa, hay muchas reglas y costumbres que son leyes, pero como Uber y Lyft son unas industrias en su infancia, casi no hay muchas leyes que estén para regularlos a ellos. Esa es la razón por la cual exactamente nosotros estamos buscando más votos para pasar esta ordenanza para poner más reglas donde no hay reglas y donde no hay protecciones. Y sueldos justos donde no hay sueldos justos”, remarcó Casas.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.