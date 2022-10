Crean sala de juegos bilingüe para incentivar a niños latinos de Chicago a preservar su cultura e idioma español

Chicago.- Una madre latina que creció en el barrio de Logan Square de Chicago ha creado una sala de juegos bilingües con la finalidad de ayudar a los padres a enseñar español a sus hijos y a que preserven la cultura de sus ancestros.

Luna y Cielo Play es una sala de juegos y centro de aprendizaje donde los niños de todas las edades pueden aprender español y celebrar las diferentes culturas latinas.

La creadora del concepto es Vanessa Ávalos, ella no aprendió el idioma español cuando era niña. Sin embargo, Ávalos y su hermano se propusieron aprender su idioma ancestral cuando alcanzaron la mayoría de edad. Cuando Avalos tuvo sus propios hijos, decidió adoptar un enfoque diferente al de sus padres.

“A medida que comenzamos a tener hijos, me di cuenta de que si no me esforzaba por hacerlos bilingües, perderían nuestra cultura y nuestro idioma”, mencionó Ávalos.

Para ayudar a sus hijos a ser bilingües, Ávalos los llevaría a varios eventos en el vecindario de Pilsen en Chicago y participaría en actividades como lectura de cuentos en español en las bibliotecas.

Vanessa Ávalos se dio cuenta que muchas madres latinas querían criar a sus hijos bilingües al igual que ella, pero que no tenían el apoyo fue así como Ávalos vio una oportunidad de negocio.

Según Ávalos, el objetivo a largo plazo es abrir una tienda física para albergar clases bilingües en español.

Tan pronto como Ávalos tenga una tienda, ella planea crear cuatro componentes para Luna y Cielo Play que incluyen: clases de español, juegos culturales, una tienda de regalos y una cafetería que venda productos de proveedores latinos locales, informó ABC7 Chicago.

Para mayor información sobre Luna y Cielo Play ingrese a la liga: https://www.lunaycieloplay.com/

—

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.