Douglas Diamond profesor de la Universidad de Chicago gana Premio Nobel de Economía

Chciago.- Chicago amaneció con buenas noticias, un catedrático de una de las universidades más reconocidas del país, establecida en el sur de la ciudad gana un prestigioso reconocimiento que lo distingue a nivel mundial.

Douglas W. Diamond, profesor de la Universidad de Chicago gana el Premio Nobel de Economía de este 2022.

El catedrático Diamond resultó uno de los tres ganadores de ese prestigioso galardón.

Diamond ganó el premio junto con el ex presidente de la Reserva Federal Ben Bernanke, ahora de la Institución Brookings y Philip Dybvig de la Universidad de Washington en St. Louis. Todos ellos ganaron el premio por su investigación sobre bancos y crisis financieras.

“Estaba durmiendo y acostado en la cama y de repente, mi teléfono celular comenzó a sonar y estaba un poco desorientado; lo levanté y una voz sueca preguntó si era yo. Dije que era y dijeron tenían buenas noticias. Tuve que despertar un poco más y luego tres miembros del Comité del Premio Nobel en Ciencias Económicas se pusieron al teléfono”, dijo Diamond, “y entonces me quedó claro que no me estaba haciendo una broma uno de mis amigos”.

El Comité del Premio Nobel señaló que la investigación de Diamond ha ayudado a crear la comprensión moderna de por qué necesitamos bancos y cómo el colapso de los bancos puede impulsar un colapso financiero.

Diamond es conocido en particular por su investigación sobre intermediarios financieros, crisis financieras y liquidez. Durante los últimos 40 años, se ha centrado en la investigación para explicar “qué hacen los bancos, por qué lo hacen y las consecuencias de estos acuerdos”, indicó la Universidad de Chicago en un comunicado.

Douglas W. Diamond se unió a la facultad de la Universidad de Chicago en 1979. Es el académico número 95 asociado en esa universidad en recibir el Premio Nobel y el 33 en recibir el Nobel de Economía, informó CBS2 Chicago.

—

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.