Alertan a comerciantes sobre robos a mano armada en el noroeste de Chicago

Chicago.- Las autoridades advierten a los dueños de negocios sobre una serie de robos recientes a punta de pistola en el noroeste de Chicago.

Según la Policía de Chicago, durante los incidentes el delincuente ingresó a la tienda y sacó un arma o insinuó que estaba armado para luego tomar por la fuerza cigarrillos y licor antes de huir de la escena.

Cabe destacar, que en uno de los robos, los testigos vieron a dos hombres de 5 pies y 6 pulgadas y 5 pies 9 pulgadas de 170 y 200 libras y de unos 25 y 35 años.

Los atracos ocurrieron en los siguientes momentos y lugares:

*Cuadra 4300 norte de la avenida Kimball, el 20 de agosto a las 4:21 am.

*Cuadra 3500 norte de la avenida Pulaski, el 20 de agosto a las 4:43 am.

*Cuadra 3100 oeste de la avenida Armitage, el 24 de agosto a las 6:40 pm.

*Cuadra 4800 oeste de la avenida Fullerton, el 24 de agosto a las 11:45 pm.

*Cuadra 4700 oeste de la avenida Belmont, el 25 de agosto a las 2:37 pm.

*Cuadra 3500 norte de la avenida Pulaski el 29 de agosto a las 3:14 am.

*Cuadra 4300 norte de la avenida Central, el agosto a las 2:12 am.

*Cuadra 4000 oeste de la avenida Lawrence, el 15 de septiembre a las 12:30 am.

*Cuadra 2800 oeste Irving Park Rd, el 18 de septiembre a las 6:10 a m.

*Cuadra 3600 oeste de la avenida Belmont, el 8 de octubre a las 8:04 pm.

*Cuadra 3600 oeste de la avenida Belmont, el 3 de octubre a las 3:30 am.

*Cuadra 3500 norte de la avenida Pulaski, el 18 de octubre a las 12:30 am.

Si alguien tiene información sobre estos incidentes, comuníquese con los detectives del área llamando al teléfono: (312) 746-7394.

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.