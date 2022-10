Eligen a Chicago como primera sede en EEUU de confederación sindical mexicana

Los trabajadores inmigrantes latinos de la ciudad ya cuentan con una nueva organización local que les ofrece velar por sus derechos. La Confederación Internacional de Organizaciones y Asociaciones Sindicales de los Estados Unidos Mexicanos escogió a la Ciudad de los Vientos para tener su primer capítulo en Estados Unidos. Sus líderes dicen que lo decidieron así porque Chicago es la cuna del sindicalismo y de toda la actividad de lucha.

La idea era que esta confederación sindical de México se extienda y tenga a Chicago como sede matriz en Estados Unidos “porque ahí creció el movimiento sindical, ahí están los mártires sindicales que llevaron la lucha, por ellos es que se celebra el primero de mayo”, dijo Ramón Becerra, secretario General en Estados Unidos de la Confederación Internacional de Sindicatos Mexicanos.

Para los líderes de esta confederación sindical mexicana, que afirma contar con más de un millón de miembros, este es un paso histórico en Estados Unidos al abrir su sede matriz en la Ciudad de los Vientos.

Becerra hizo hincapié en que la oficina central de la Confederación Internacional en Chicago operará como una organización sin fines de lucro, pero que la meta a futuro es crear un sindicato.

Esta organización tiene como enfoque trabajar por el respeto de los derechos, el bienestar, el desarrollo y la estabilidad de los trabajadores inmigrantes latinos que residen en este país.

En la ceremonia de corte de listón, que se realizó a fines de septiembre, estuvo presente Juan Ortiz Granados, secretario adjunto de la Confederación Internacional de Organizaciones y Asociaciones Sindicales de Los Estados Unidos Mexicanos, entre otros líderes que se dieron cita para la apertura de su oficina matriz en 5045 West 47th St., en el sur de Chicago.

Esta confederación sindical proyecta abrir otras oficinas en 10 ciudades de Estados Unidos donde hay mayor concentración de latinos, por ejemplo Los Ángeles, Atlanta, New York, Houston y Dallas, por mencionar algunas.

“Los sindicatos representan al trabajador en el lugar de trabajo, eso lo hacen muy bien, pero fuera de allí, cuando la persona se va a su casa enfrenta problemas, por ejemplo no poder comprar comida porque el salario no es suficiente, no tener para pagar la renta, un tema migratorio, muchos problemas de la vida cotidiana, que realmente no es algo que el sindicato puede hacer, pero el sindicato en México trata de representar a la persona en su vida personal también y por eso están agarrando mucho poder y creciendo rápido”, explica Becerra. “La idea es traer ese modelo para tratar no inmediatamente de crear un sindicato en Estados Unidos, sino un sistema comunitario para ayudar en esos temas al migrante y a los que no tienen sindicato recomendarlos con los que ya existen en Chicago y en las otras ciudades”.

Según Ramón Becerra, esa confederación la integran en Chicago personas independientes: “son muchas personas nuevas que la gente no conoce y va a seguir creciendo, no estamos dejando entrar gente de la comunidad que ya corre organizaciones, lo estamos haciendo con pura gente nueva y fresca, los estamos entrenando para tomar control de toda la ciudad de nuevo y de ahí nos vamos a las demás ciudades”. La idea es operar sin ningún partido político, pero sí educar a la gente sobre que la política es importante y que tienen que salir a votar, agrega.

Planean hacer encuestas

Estos líderes tienen previsto hacer dos encuestas en Chicago para identificar, de primera mano, qué es lo más necesario de la comunidad. “No queremos pretender saber cuáles son las necesidades de la comunidad, queremos que nos lo digan”, enfatiza Becerra. “De esas dos encuestas vamos a saber cuáles son los temas que más les afectan, los temas que más están interesados, allí veremos si es inmigración, remesas, educación, trabajo. Nos enfocaremos en eso, esa será la forma en que lo vamos hacer, ver cuáles son las necesidades, empezar a desarrollar un plan y una estrategia de cómo ayudarlos con las necesidades y no pretender que sabemos”.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.