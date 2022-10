Escuela Chárter Namaste: pionera en salud, bienestar y con enfoque en aprendizaje personalizado

Rocío Tovar, directora de la Escuela Chárter Namaste (www.namastecharterschool.org), sabe lo que es para un estudiante inmigrante asistir a la escuela sin hablar inglés. Ella también enfrentó ese desafío, eso sumado a que el lugar en donde estudiaba enfrentaba una de las tasas de graduación más bajas en todo Chicago, el embarazo adolescente en aumento y una alta presencia de pandillas. Tovar emigró a los 14 años de Zacatecas, México, con su madre, hermana y dos hermanos. Se establecieron en el vecindario de Brighton Park, en el suroeste de Chicago.

La familia, el deporte y la maestra de octavo grado que la inspiró fueron clave para que Tovar no perdiera el enfoque en lo que ella buscaba lograr: convertirse en maestra.

Tovar empezó a perseguir su sueño siendo asistente de maestra en las Escuelas Públicas de Chicago (CPS). Ella recuerda que tuvo hasta dos trabajos los siete días de la semana para poder sacar su título de maestra. Más adelante obtuvo dos maestrías, una en educación y otra en liderazgo, ya que quería ser directora.

“Trabajé en las Escuelas Públicas por cinco años antes de hacer el cambio a la escuela chárter y, después de eso, empecé a trabajar aquí en Namaste como maestra. Pero en las Escuelas Públicas de Chicago comencé como asistente de maestra, yo he empezado desde abajo, es el ‘American Dream’ que tú dices, ‘aquí estoy vivo, estoy caminando, vine a este país y no hablaba inglés’…”, señaló Tovar en entrevista con La Raza.

Namaste Charter School: abriendo puertas

Después de 14 años de ser maestra en la Escuela Chárter Namaste, Tovar fue promovida a directora el 16 de mayo de 2022. “Después de que empecé a tocar puertas con Namaste, ellos me abrieron las puertas y lo que a mí me llamó bastante la atención fue el programa de dos idiomas donde te reciben, te abren las puertas, respetan y honran tú cultura y tú lenguaje. El poder ahora ser directora ha sido un sueño para mí, que comenzó cuando estaba en octavo grado. Yo me dije: ‘mi maestra de inglés era la primera latina que había sacado su maestría para ser directora’ y recuerdo que dije, ‘yo quiero ser como ella y quiero dar de regreso a mi comunidad’…”.

La historia de Tovar es similar a la de muchos de sus estudiantes de Namaste que quieren superarse y buscan una oportunidad.

En el rol de directora, Tovar contrató como maestra de jardín de infancia a una de las primeras estudiantes que se graduaron en Namaste: “Tengo a dos estudiantes que también se graduaron de nuestra escuela, que fueron contratadas para trabajar con estudiantes con diversas necesidades. Para mí eso es un gran orgullo, porque yo fui esa estudiante que un día necesitaba una oportunidad y se me dio y ahora le estoy abriendo las puertas a estos chicos a que también tengan esa oportunidad”.

La Escuela Chárter Namaste de Chicago es de mayoría hispana, con estudiantes de kínder a octavo grado. Se ubica en el barrio de McKinley Park (3737 South Paulina Street), en el suroeste de la ciudad, y abrió sus puertas en 2004.

Rocío Tovar y estudiantes de la Escuela Chárter Namaste. (Fotos: Belhú Sanabria / La Raza) Crédito: Impremedia

Allison Slade, doctora en Educación, fundó Namaste con el propósito de combinar estudios académicos rigurosos con un compromiso con la salud y el bienestar. Con ello, el objetivo de Slade fue ayudar a la comunidad latina y afroamericana a combatir muchos de los problemas de salud que estaban afectando a esas comunidades, ya que había altas tasas de diabetes, presión alta y sobrepeso.

Los programas de la escuela Namaste incluyen un fuerte compromiso con la salud y el bienestar, un modelo de inmersión en dos idiomas (español e inglés), y atención al bienestar social, emocional y mental de los estudiantes.

Namaste es una escuela chárter que atiende a unos 485 estudiantes, de los que el 90 % son latinos, y el restante 10% son afroamericanos, asiáticos y blancos. El 50% de la población estudiantil son aprendices de inglés.

Operar un programa de dos idiomas que sea fuerte es de suma importancia para Tovar porque “ese es un programa que honra, es aditivo, agrega al idioma que los estudiantes ya hablan y reconocen ese idioma… Nuestros estudiantes aquí no se transicionan, continúan en el programa de dos idiomas hasta el octavo grado para que puedan continuar desarrollando la alfabetización bilingüe en los dos idiomas, español e inglés”.

Los estudiantes ingresan a las 8:30 am y salen a las 3:55pm. Tienen 60 minutos de educación física de lunes a jueves, 40 minutos los viernes porque es una jornada escolar más corta, y su recreo es de 25 minutos. La comida saludable es infaltable durante el almuerzo y destacan la práctica del yoga en el gimnasio y el mantenerse todos hidratados con botellas de agua, tanto maestros como estudiantes.

Todos tienen también 50 minutos para lunch y recreo.

Tovar hizo hincapié en que Namaste es pionera en salud y bienestar y que esto ha sido desde que se abrió la escuela, incluso antes de que comenzara la entonces primera dama Michelle Obama promoviera los 60 minutos de ejercicio en las escuelas.

El plan de estudios de Namaste se centra en cuatro pilares: impulsar la práctica colaborativa; enfoque inclusivo en el idioma y la cultura; aprendizaje equilibrado; y nutrición, salud y bienestar.

Según Tovar, la escuela también se destaca por brindar a los estudiantes un aprendizaje educativo personalizado. “Cada estudiante tiene necesidades bastante distintas, nosotros creamos un programa educativo personalizado donde analizamos datos regularmente en lectura y matemáticas para ver cómo es que los niños están, dónde están, cuál es su nivel académico… Bajo esos resultados, creamos un programa educativo que es específico a sus necesidades”.

Y los estudiantes de educación especial tienen éxito en la escuela, ya que hay un equipo de maestros que crea un plan con las familias para cumplir sus necesidades.

En 2022, Namaste fue reconocida como una de las escuelas más saludables de Estados Unidos por la Alliance for a Healthier Generation. Esta distinción especial abarca áreas como la participación de la familia y la comunidad, el fortalecimiento de la salud y el aprendizaje socioemocional, la mejora de la nutrición y el acceso a los alimentos, y el reforzamiento de la actividad y la educación física, entre otras.

Anteriormente, la escuela recibió el Premio Nacional de Oro de Escuelas Saludables de Alliance for a Healthier Generation del año 2013-2014.

Conozca la escuela

Namaste Charter School

3737 South Paulina Street Chicago, IL 60609

Tel: 773-715-9558

Web: www.namastecharterschool.org

Email: info@namastecharterschool.org