Desamparados de Chicago temen quedarse sin tiendas de campaña ante labores de limpieza de la ciudad

Chicago.- Nina Spoden, que vive en una de las tiendas de campaña, contó que un trabajador de la ciudad les dijo que no se pusieran demasiado cómodos, porque no estarían allí por mucho tiempo. Estas personas sin hogar ante la falta de vivienda, esperan poder quedarse en el lugar y piden que sus carpas naranjas especiales para resistir el frío de Chicago que fueron donadas no sean retiradas.

“El invierno pasado fue duro, porque no teníamos este tipo de ayuda”, dijo a ABC7 Chicago Nina Spoden.

La ayuda a la que Nina Spoden se refiere es a unas carpas o tiendas de campaña de pesca en hielo donadas por un empresario local a algunos desamparados en todo Chicago.

Andy Robledo, es dueño de una tienda de plantas en la ciudad. Robledo, dijo que la misión de la tienda es personal para él y que quiere ofrecer esa ayuda a tantas personas como pueda, informó ABC7 Chicago.

La noble causa de este buen samaritano es también por una razón especial. “Soy un adicto en recuperación y he visto ambos lados y cómo las sustancias pueden arruinar tu vida”, dijo Robledo. “Estoy aquí para proporcionar refugio, comida, calor. Cualquier cosa que la gente necesite para sobrevivir”.

Robledo, comenzó a proporcionar estas carpas especiales a los residentes sin vivienda desde el año pasado. Cada una de las tiendas de campaña cuesta alrededor de $350. Hasta el momento, el hombre ha distribuido más de 70 carpas por todo Chicago con la ayuda de organizadores locales.

El Departamento de Servicios Familiares y de Apoyo etiquetó las carpas con avisos rojos indicando que los artículos “pueden desecharse” porque violan el Código de la Ciudad 10-27-070, que prohíbe almacenar pertenencias o artículos personales en la vía pública. Esto ocurrió a principios de esta semana, según los organizadores.

La ciudad, entre otras cosas, indicó que se colocaron avisos en las carpas para que pudieran realizar una limpieza y que ningún residente será reubicado como parte de ese proyecto.

Los organizadores que abogan por las personas sin hogar dijeron que esperan trabajar con la ciudad en los próximos días para tratar de convencerlos de que dejen las carpas en el lugar.

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.