Electores de Chicago tienen una semana más para votar temprano

Desde este lunes y hasta un día antes de las elecciones el martes 8 de noviembre, la Oficina de Elecciones de Chicago en Loop estará abierta de lunes a viernes de semana de 9:00 am a 7:00 pm, sábado de 9:00 am a 5pm y domingo de 10:00 am a 4pm