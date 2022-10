Lunes de Halloween nublado y con algunos chubascos en el área metropolitana de Chicago

Chicago.- El día tan esperado para los más pequeños de la casa comienza con un día nublado y con algo de lluvia, sin embargo, no habrá inconveniente para salir a pedir dulces por la tarde y noche en el área metropolitana de Chicago.

Un aviso de niebla densa está vigente hasta las 10 am del lunes por la mañana para los condados de Cook, Kankakee, Lake (IN) y Will, según el Servicio Nacional de Meteorología.

La baja visibilidad está creando condiciones peligrosas en la carretera para los viajeros matutinos.

Las temperaturas estarán por encima del promedio con máximas en los 60 grados bajos y mínimas en los 55 grados.

El cielo se despejará tarde esta noche seguido de un maravilloso tramo de días para abrir noviembre.

Las temperaturas podrían estar cercanas a los 70 grados esta semana.

El fin de semana parece inestable con lluvias probables y un regreso a las temperaturas más cercanas a las normas estacionales, informó CBS2.

