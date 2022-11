Pritzker y Stratton ofrecen defender el progreso logrado e ir por más para todos en Illinois

El gobernador JB Pritzker y la vicegobernadora Juliana Stratton, del Partido Demócrata, hablaron con La Raza sobre sus planteamientos de cara a la elección del próximo 8 de noviembre, en la que buscan la reelección en sus puestos, con énfasis en su visión y su oferta para la comunidad latina de Illinois.

¿Cuáles fueron las actividades y políticas que más han beneficiado a la comunidad hispana en sus primeros cuatro años de gobierno?

JB Pritzker (JBP): Comencemos con las políticas amplias que establecimos para beneficiar a todos los ilinoisianos. Invertimos más de $1,000 millones de dólares en la educación K-12. Hicimos la universidad más asequible para todos a lo largo del estado. De hecho, si usted es ahora elegible para una beca Map y la solicita, usted la recibirá. Ese no era el caso cuando llegamos al cargo. La educación y la expansión de su disponibilidad han sido de enorme importancia para nosotros. Ayudar a los pequeños negocios a comenzar. En 2021, tuvimos la apertura de más pequeños negocios en Illinois que nunca en nuestra historia: 200,000 nuevos negocios. Más per cápita que en otros grandes estados del país, más que California, Florida, Texas, Nueva York. Los pequeños negocios son de enorme importancia, lo sé, para la comunidad latina. Y las políticas de bienvenida de nuestra administración han sido centrales, creemos que si eres un inmigrante que quiere venir al estado de Illinois, nosotros debemos hacer todo lo posible no solo para darte la bienvenida sino para ayudarte a que te establezcas, a convertirte en residente de nuestro estado y a participar en nuestra economía. Y esos son solo algunas de las cosas que creo son éxitos mayores. Establecimos e incrementamos en número los centros de bienvenida en el estado, eso es algo que con el anterior gobernador estaba reduciéndose. Así, estamos entusiasmados de lo que hemos hecho por la comunidad latina. Y más ampliamente, la población de Illinois está mejor como resultado del trabajo que hemos hecho.

Juliana Stratton (JS): Quiero agregar a lo que el gobernador dijo que trabajamos con muchos en la comunidad latina en relación al Censo de 2020, que sabemos que no es solo la cantidad de personas, es también los recursos que llegan a las comunidades. Y trabajamos para asegurarnos de que había personas, mensajeros con credibilidad en la comunidad, para asegurarnos de que tuviéramos un conteo de población apropiado en momentos en que Donald Trump era presidente y trataba de suprimir el Censo. Nosotros además expandimos el cuidado de salud para los indocumentados, primero para los de la tercera edad y luego lo expandimos para los de 42 años en adelante, que tienen acceso sin importar su estatus de inmigración. Eso es crítico para la salud de las comunidades. Y cuando legalizamos el cannabis, 25% de los impuestos recaudados van a inversión en comunidades de color, trabajando con nuestros socios del Caucus Latino. Millones de dólares están yendo a las comunidades para hacerlas más seguras, prevenir la violencia y crear desarrollo económico…

¿Cuál fue el mayor reto que como gobernador y vicegobernadora han enfrentado en estos tiempos de covid-19?

JBP: Una de las cosas que el covid-19 mostró fueron las desigualdades en el sistema de salud para las comunidades de color. Entonces, tratar de servir a esas comunidades en tiempos de una pandemia global se hizo más difícil, pero invertimos para asegurarnos de que fuéramos capaces de servir mejor a esas comunidades. De hecho, somos uno de los mejores estados del país en distribución equitativa de vacunas, asegurándonos de salvar la vida y la salud de la gente de la comunidad latina. En términos de éxitos amplios en este tiempo, Illinois es el estado más vacunado del medio oeste. Tenemos también una de las más bajas tasas de mortalidad desde que establecimos la vacunación en el estado. Reducimos el potencial de muertes por covid-19 en miles, salvamos miles de vidas. Y eso, para mí, es un enorme éxito. Como funcionario público se tienen muchas responsabilidades, pero la más importante es salvar la vida de la gente. Trabajamos duro en ello y puedo decir que, de forma continua, aunque hay quien critica establecer mitigaciones, como nuestro oponente en esta elección que puso una demanda para remover las mitigaciones, pudimos haber perdido miles de personas más por covid-19 si él hubiese estado a cargo del estado, nosotros combatimos sus amenazas y vencimos sus demandas para eliminar las mitigaciones y nos manejamos en medio de todo eso para que nuestro sistema de salud se fortaleciera, aprobando mejoras mayores. Expandimos el cuidado de salud a 150,000 personas más en el estado. Esas son grandes cosas que incluso con los retos del covid-19 pudimos lograr para las familias latinas, para las familias trabajadoras de estado.

Ya como candidatos, ¿cuáles son sus principales planes para los próximos cuatro años, qué les ofrecen a los latinos para que voten por ustedes?

JBP: Empiezo con mirar nuestro historial, lo que hemos hecho: casi duplicamos el salario mínimo en el estado, la gente está ganando más dólares. Creamos empleos, atrajimos negocios, ayudamos a pequeños negocios a empezar. Expandimos las oportunidades educativas, no solo poniendo más de $1,000 millones en la educación K-12, lo que es importante y ayuda a bajar los impuestos a la propiedad, sino también haciendo la universidad asequible. Así que al hablar de lo que haremos en los próximos cuatro años, empecemos por continuar en la dirección que llevamos. Con presupuestos balanceados, pago de las deudas del estado, eliminar los retrasos en los pagos de facturas y en mejorar nuestro nivel de crédito. Hay que hacer todo eso antes de poder hacer cosas como las que hemos hecho, como un alivio fiscal de $1,800 millones para las familias trabajadores a lo largo del estado y poner dinero en sus bolsillos, reducciones de impuesto predial, dar a la gente cheques de manera directa, eliminar el impuesto en comestibles (grocery tax), congelar el impuesto a la gasolina. Son cosas que hemos hecho y, hacia adelante, le daré un ejemplo de cómo podemos continuar este progreso: yo creo que todos en el estado, estén en o por debajo del ingreso medio, deben ser capaces de ir a la universidad de modo gratuito, sea al colegio comunitario o a una universidad de cuatro años. Yo no creo que las personas deban quedarse atrapadas en deudas estudiantiles por el resto de sus vidas. Es tiempo de que demos el paso y nos aseguremos de que todos reciban buena educación. Y si no se quiere ir a la universidad, que uno sea capaz de obtener un certificado o asistir a un colegio comunitario para aprender un oficio, entrenamiento vocacional, de modo de que puedan obtener un buen trabajo con un buen salario. Todas esas son cosas en las que continuaremos avanzando y la lista de éxitos que hemos tenido en los pasados cuatro años palidece en comparación con lo que pienso podemos lograr en los siguientes cuatro años para elevar a todos en nuestro estado.

JS: Yo quiero añadir que ahora el Partido Republicano de Illinois nominó como su candidato a Darren Bailey, quien ha sido avalado por Donald Trump. El mismo Trump que quiso asustar a la comunidad latina para que no completaran el Censo. El mismo Trump quien trató tanto de quitar derechos y que denigró a nuestros residentes indocumentados de nuestro estado y nuestro país. El mismo Trump con sus posiciones de odio y prejuicio y que quería llevarnos hacia atrás. Ese es el apoyo del candidato Darren Bailey. Así, como dijo el gobernador, esto se trata también de proteger todo el progreso, las cosas que el gobernador compartió en su respuesta, todo lo que se perdería si Bailey ocupara el puesto de gobernador. Entonces, aparte de lo más que queremos hacer, queremos también proteger todo el progreso que hemos logrado. Darren Bailey quiere llevarnos hacia atrás y tiene para ello el apoyo de Trump.

¿Qué harán para preservar e incrementar los derechos reproductivos, entre ellos el derecho al aborto, luego de la decisión de la Corte Suprema que anuló Roe v. Wade?

JS: Yo soy madre, sí, soy vicegobernadora, pero soy madre de cuatro hijas, tres de ellas adultas, con las que he tenido que hablar sobre la dolorosa decisión de la Corte Suprema, de que no tienen el derecho de decidir por sí mismas si quieren, y cuándo, ser madres. Todas deben tener ese derecho. Y, gracias al liderazgo del gobernador Pritzker y de nuestros aliados en la Asamblea General, hemos consagrado los derechos reproductivos en la ley estatal. Pero eso puede perderse con las personas equivocadas en el poder, que no apoyarán lo que tratamos de hacer, que es proteger el derecho a elegir. Y he de decir que Darren Bailey, un extremista de derecha, quiere prohibir el derecho al aborto. En sus propias palabras, él dijo, incluso en casos de violación e incesto. Hemos visto a las latinas salir a manifestaciones a alzar sus voces para decir que merecemos decidir lo que es mejor para nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestro futuro. Y todos deben tener ese derecho. Y no solo se trata del derecho al aborto. Ellos [los republicanos] van a lanzarse contra el matrimonio igualitario, contra las comunidades LGBTQ, contra el acceso al control natal. Nosotros vamos a plantarnos y asegurarnos de proteger esos derechos. En nuestra administración, con este gobernador, vamos a asegurarnos de proteger los derechos de todos a decidir qué es lo mejor para sí mismos.

JBP: Nosotros hemos designado más mujeres en posiciones de liderazgo en mi oficina de gobernador y a lo largo de los departamentos del ejecutivo estatal que cualquier otro gobernador. Tengo cuatro gobernadores adjuntos, dos de ellos son latinos [Sol Flores y Martín Torres] y todos entienden que cuando hablamos de derechos de la mujer en el estado hablamos de sus necesidades de atención médica, de la necesidad de proteger a la gente en nuestras instituciones de educación superior, de hacer asequibles para ellos el cuidado médico. Hemos abierto el camino para extraordinarios líderes latinos.

¿Cuál es su visión del estado y de la comunidad hispana para ayudar a construir una sociedad mejor?

JBP: Tenemos una extraordinaria comunidad latina en Illinois, que ha sido el bastión de la creación de pequeños negocios, que ha estado en la primera línea de la protección de la vivienda asequible en el estado, que ha crecido en número en la legislatura estatal, en el concejo de la ciudad. Mucho progreso se ha logrado pese a que Donald Trump en el nivel federal atacó a la comunidad latina. Y yo creo que todos los que pensamos de modo correcto, que nos importa profundamente la diversa población de nuestro estado, sabemos que necesitamos estar juntos para proteger a los latinos que están bajo ataque, no solo los indocumentados sino los nuevos inmigrantes en el estado. Y pienso que nuestro rol es defender a todos los ciudadanos, a cada residente del estado, y asegurarnos de que se sientan seguros, de que tienen un lugar donde vivir y que pueden conseguir un trabajo. Mi familia fue de refugiados en este país, y yo pienso mucho en lo que ellos pasaron cuando llegaron, en lo que recibieron del estado de Illinois y de Estados Unidos, las protecciones que tuvieron y la habilidad de tener éxito en sus vidas. Ese es mi trabajo, proteger eso para las nuevas generaciones de inmigrantes y refugiados que vengan al estado… Estoy entusiasta del futuro, de nuestra habilidad de hacer mucho más trabajando juntos.

