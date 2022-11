Vecinos hacen las últimas compras en Whole Foods de Englewood que cierra después de seis años en la comunidad

Chicago.- Cuando se anunció que una tienda Whole Foods abriría en Englewood, un barrio considerado desierto alimentario en el sur de la ciudad, muchos de los residentes celebraron la noticia. Sin embargo, después de seis años que esa tienda de comestibles inició operaciones, pronto cerrará las puertas al público.

Se tiene previsto que Whole Foods de Englewood que se ubica en el 832 W. 63rd St., cierre de forma permanente, el domingo.

La ubicación de Englewood es una de seis tiendas de esa empresa que se cerrarán en todo el país. Otra tienda en el campus de la Universidad DePaul también fue parte de esos cierres.

Whole Foods de Englewood abrió en 2016, con el objetivo de traer opciones de alimentos más saludables al área.

En ese entonces, el alcalde Rahm Emanuel y la ciudad comprometieron más de $10 millones en exenciones de impuestos para ayudar a hacer realidad la tienda.

Actualmente, la única otra tienda de comestibles en Englewood es Aldi, que está a solo unas cuadras de distancia, informó ABC7 Chicago.

Tras el cierre, algunos clientes dijeron que se sienten defraudados.

“Fue emocionante cuando recibimos la noticia en el vecindario de que Whole Foods estaba por llegar. Como sabrán, no hay muchas tiendas de comestibles en Englewood, por lo que tener Whole Foods fue algo muy importante. Entonces, enterarme del cierre es muy desalentador y molesto”, dijo Tiffany West, cliente de la tienda.

La tienda de Englewood empleó a unas 100 personas de las cuales, algunas serán trasladadas a otras instalaciones y las que decidieron no continuar trabajando en la empresa se les ofreció una indemnización.

