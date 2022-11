Alientan a compradores de Chicago a apoyar a emprendedores en Small Business Saturday

Chicago.- La época de compras para esta temporada navideña inició oficialmente este viernes con el tradicional Black Friday, que es cuando algunas personas aprovechan las mejores ofertas en los grandes centros comerciales. Pero, no son los únicos lugares donde adquirir mercancía, ya que en su vecindario hay propietarios de pequeños negocios que se alistan para el Small Business Saturday.

Los dueños de tiendas emergentes en el vecindario de West Pullman al sur de Chicago esperan con ansias este sábado. Ellos alientan a los chicaguenses y visitantes a apoyar la economía local.

La ventana emergente de Far South Community Development Corporation, que es una organización sin fines de lucro, es uno de los 30 sitios de este tipo en todo Chicago.

Una tienda emergente en el vecindario de West Pullman presenta una variedad de obsequios únicos en sus 10 negocios propiedad de mujeres.

Este espacio comercial es posible gracias al programa de tiendas emergentes de Far South Community Development Corporation. El proyecto cuenta con el apoyo de una subvención del programa de Activación de Tiendas para Pequeñas Empresas de la ciudad de Chicago, lo que permite a los propietarios de negocios utilizar el espacio de forma gratuita, informó NBC5 Chicago.

Shanon Simmons, propietaria de She Sale Sea Shells hizo a mano casi todos los artículos relacionados con la meditación en su espacio.

“Sé que Small Business Saturday es importante, porque como empresarios trabajamos muy duro”, dijo Simmons.

“Realmente no puedo pagar el espacio de una tienda por mi cuenta ahora, así que esto me da la oportunidad de hacer crecer mi marca en un espacio, pero me da la oportunidad de ver lo que necesito cuando esté listo para conseguir un espacio”, dijo Marshawna Miller propietaria de Bomb Beauty Boutique.

“… Ayudar a las pequeñas empresas a tener éxito es realmente lo que debemos hacer por nuestros vecindarios”, dijo Patricia Ballay administradora ejecutiva de Far South Community Development Corporation.

La gran inauguración de la tienda emergente en West Pullman está programada para el sábado. A partir de ese día estará abierto de lunes a domingo hasta mediados de mayo, informó NBC5 Chicago.

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.