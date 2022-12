Comerciantes de Chicago se las ingenian para atraer clientes en la temporada navideña

Los pequeños empresarios de la ciudad invitan a la comunidad a comprar en sus negocios en esta época decembrina.

Si bien ‘Black Friday’ y ‘Small Business Saturday’ son cosas del pasado, los emprendedores de Chicago confían en un repunte de las ventas en la temporada navideña.

Emprendedores que utilizan las redes sociales para impulsar sus negocios alientan a los consumidores locales a incluirlos en sus planes de compra de fin de año.

Según la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos (USHCC por sus siglas en inglés), la temporada navideña es una de las más lucrativas del año, donde en algunos casos las empresas pueden llegar a generar hasta un tercio de sus ingresos anuales entre noviembre y diciembre. Sin embargo, la USHCC también indica que puede ser una de las épocas más competitivas.

Entre las estrategias para aumentar las ventas, las cámaras de comercio locales y organizaciones que brindan asistencia a propietarios de pequeños negocios aconsejan realizar campañas publicitarias en redes sociales y mercadotecnia por mensajes de texto, por mencionar algunas.

Marisabel Pozo, coordinadora de desarrollo económico de la North River Commission y la Cámara de Comercio de Albany Park, señala en parte que a los emprendedores les enseñan cómo utilizar las redes sociales, especialmente Facebook, Instagram, herramientas como Canva y a desarrollar campañas en redes sociales.

Pozo dice que para el próximo año quieren realizar más talleres en persona, con el fin de capacitar a estos emprendedores sobre el manejo de redes sociales y otros programas. “Mucha gente no sabe ni siquiera cómo bajarse una aplicación… La mayoría de los dueños de los restaurantes [a los que asistimos] son personas mayores y no están al día con la tecnología”.

Pero actualmente muchos de estos comerciantes están utilizando las redes sociales para anunciar sus productos y servicios con la esperanza de hacer su agosto en esta temporada decembrina.

Rossy Guerra, propietaria del negocio Taquizas y Banquetes El Siete. (Belhú Sanabria / La Raza) Crédito: Impremedia

Campañas en las redes sociales

Para Rossy Guerra, propietaria del negocio Taquizas y Banquetes El Siete, una herramienta clave para captar clientes ha sido el uso de las redes sociales y el tener una página web. En la temporada navideña, eso no ha sido la excepción.

Para impulsar las ventas, Guerra afirma que hay que crear promociones que sean atractivas para el cliente. Esta emprendedora también asegura que hacer campaña por medio de las redes sociales ayuda a promover los negocios.

Guerra destaca que la mayoría de las personas están utilizando las redes para promocionarse: “Utilizando los medios digitales de una manera adecuada podemos llegar a ese cliente”.

Familias inmigrantes acostumbran a enviar paquetes o encomiendas con presentes navideños para sus seres queridos que viven en sus países de origen, solo que algunos esperan el último minuto.

Según Pablo Alva, propietario de Chicago Postal Store, un negocio que ofrece servicios de envío de paquetes y documentos a Latinoamérica y Europa, “comparando con el año pasado que estábamos con la pandemia de covid-19 un poco más fuerte, sí ha aumentado el número de envíos de documentos y de paquetería, por lo menos un 20%, y ya para la próxima semana se debe comenzar a recibir más envíos porque la gente se espera”.

Muchos negocios locales, comenzaron a aumentar sus ventas desde que se empezaron a relajar las medidas para combatir el covid-19, pero ahora los compradores están cautelosos de gastar en esta época festiva, debido a la posible recesión, según mencionan emprendedores como Liz Rojas.

“La gente tiene miedo de gastar, tal vez tenga dinero, pero no lo quiere gastar, no es como en otras temporadas”, comenta Rojas. “Siempre antes de ‘Thanksgiving’ como que se empezaban a hacer las ventas, ahora por más promociones que estamos haciendo simplemente la gente no está reaccionando a comprar como en otras temporadas. Y no es que nuestro producto esté caro, tengo [mercadería] con precios del año pasado y de hace tres años”.

Energía del Corazón Cósmico, es la joyería artesanal de cuarzos establecida en Pilsen por Liz Rojas. Ella trabaja con cuarzos de India, Pakistán, Afganistán, México y otras partes del mundo. También vende jabones artesanales, que los hace con sus propias manos. “Tengo todo lo que son cuarzos, mucha artesanía hecha con cuarzos como ángeles, árboles, elefantitos, tengo un sinfín de pulseras y brazaletes de cuarzos”.

La artesana Rojas alienta a los compradores locales a que apoyen a los pequeños negocios para que puedan continuar con las puertas abiertas.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.