Policía advierte por robos a residentes en el área de Near West Side de Chicago

Chicago.- Los ladrones no dan tregua ni en vísperas de la Navidad, ya que al menos ocho robos a mano armada fueron reportados con minutos de diferencia la madrugada del viernes en el área de Near West Side de Chicago.

La Policía de Chicago dice que las víctimas estaban paradas en las banquetas o cerca de sus vehículos cuando dos o tres hombres armados salieron de una camioneta y exigieron sus pertenencias.

Los robos iniciaron a las 2:10 am y continuaron con minutos de diferencia hasta las 3:18 am en varios lugares al oeste del Loop.

En casi todos los robos, los delincuentes usaron una camioneta marca Toyota color plateado.

Los atracos ocurrieron en los siguientes lugares y horas:

En la cuadra 700 oeste de la avenida Grand a las 2:20 am.

En la cuadra 100 sur de la calle Paulina a las 2:40 am.

En la cuadra 2300 oeste de Augusta Boulevard a las 2:10 am.

En la cuadra 1600 oeste de Warren Boulevard a las 3:00 am.

En la cuadra 1700 oeste de la calle Cullerton a las 3:07 am.

En la cuadra 1600 oeste de la calle Erie a las 3:10 am.

En la cuadra 500 norte de la avenida Ashland a las 2:49 am.

En la cuadra 1500 oeste de la calle 21st a las 3:18 am.

Las autoridades informaron que las víctimas no resultaron heridas. No hay nadie bajo custodia.

