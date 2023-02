Autoridades advierten a residentes por ola de robos a punta de pistola en vecindarios al sur de Chicago

Chicago.- En cuatro barrios al sur de Chicago ladrones armados en tan solo dos horas asaltaron a 13 personas desde la noche del sábado hasta la madrugada del domingo, según informaron las autoridades.

La Policía de Chicago dijo que los robos ocurrieron en los vecindarios de Kenwood, Oakland, Bridgeport y Bronzeville entre las 11 pm del sábado y 1 a m del domingo.

Los ladrones que estaban en un vehículo se detuvieron y a punta de pistola robaron a las víctimas.

Los robos ocurrieron en estos lugares:

*El 28 de enero, en la cuadra 4600 sur de la avenida Woodlawn en Kenwood a las 11 pm.

*El 28 de enero, en la cuadra 4600 sur de la avenida Woodlawn en Kenwood a las 11:03 pm.

*El 28 de enero, en la cuadra 3400 sur de la avenida Lowe en Bridgeport a las 11:17pm.

*El 28 de enero, en la cuadra 4000 sur Lake Park en Oakland a las 11:48 pm.

*El 28 de enero, en la cuadra 4200 sur de la avenida Cottage Grove en Bronzeville entre las 11:30 pm y 11:45 pm.

*El 28 de enero, en la cuadra 3600 sur de la avenida Lake Park en Oakland a las 11:45 pm.

*El 28 de enero, en la cuadra 4800 sur de la avenida Kenwood en Kenwood a las 11:49 pm.

*El 28 de enero, en la cuadra 3900 sur de la avenida Lake Park en Oakland a las 11:50 pm

*El 29 de enero, en la cuadra 4900 sur de la avenida Vincennes en Bronzeville a las 12:30 am.

*El 29 de enero, en la cuadra 4900 sur de la avenida Vincennes en Bronzeville a las 12:30 am.

*El 29 de enero, en la cuadra 300 este de la calle 50th en Bronzeville a las 12:40 am.

*El 29 de enero, en la cuadra 4600 sur de la avenida Calumet en Bronzeville a las 12:43 am.

*El 29 de enero, en la cuadra 700 este de la calle 41 st. en Bronzeville a las 12:50 am.

Los ladrones estaban en una camioneta SUV negro (Cadillac, Equinox o Jeep) y un Sedán rojo (posiblemente Ford).

Para cualquier información sobre los atracos comuníquese con la Policía de Chicago al (312) 747-8380.

