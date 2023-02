Inquieta a propietarios de barrios latinos de Chicago drásticas alzas del impuesto a la propiedad

Los dueños de casa en ciertos vecindarios latinos de Chicago han visto sorprendentes aumentos en sus impuestos a la propiedad.

Algunos propietarios, a raíz del aumento en los impuestos a la propiedad, están considerando subir el precio del alquiler a sus inquilinos.

Y es que los impuestos a la propiedad en el Condado de Cook aumentaron $614 millones, o un 3.8 % para un total de $ 16.7 mil millones, según un nuevo informe de la Tesorería del Condado de Cook.

Los vecindarios de Humboldt Park, South Lawndale y el Lower West Side experimentaron aumentos anuales de más del 24%. Pilsen ha visto aumentos del 46%.

El alza de impuestos se debe a una combinación del aumento de las evaluaciones de la propiedad, la ‘gentrification’ o desplazamiento urbano, el aumento de los costos del presupuesto escolar y del gobierno, el aumento del valor de las viviendas en vecindarios latinos como Humboldt Park y Avondale. Pilsen es el barrio más afectado de todos los vecindarios latinos.

Por su parte, Antonio Gutiérrez, cofundador del Sindicato Autónomo de Inquilinos de Albany Park, explicó que cuando hay un proceso de gentrificación o desplazamiento urbano en el área, los costos de las viviendas siempre suben, lo que significa que aumentan el pago de hipotecas y de los alquileres.

Ahora, con el alza de los impuestos a la propiedad, Gutiérrez dijo que se han recibido llamadas en su línea de apoyo en la que inquilinos les están diciendo que los dueños de casa quieren subirle las rentas porque tienen que pagar más en sus impuestos a la propiedad.

Elizabeth Espinosa ha sido propietaria de una casa en Albany Park por 15 años. Espinosa dijo que es la primera vez que ha visto un drástico aumento en sus impuestos a la propiedad. “Voy a pagar $2,000 dólares adicionales”.

“El Cook County no te perdona, hay que pagar, si no lo haces pierdes tu casa, a los propietarios no nos dan opción, o pagas o buscas de dónde pagas”, mencionó Espinosa quien también hizo referencia que aunque en Albany Park suben los impuestos a la propiedad el área no mejora.

“Aquí en Albany Park nos suben los impuestos, estamos pagando casi como un suburbio, pero la delincuencia sigue ‘peor que nunca’ y las calles están que ‘dan pena’…”, agregó Espinosa.

Reunión pública

Vecinos de Pilsen asistieron el miércoles 1 de febrero a una reunión pública para discutir sobre el aumento del impuesto a la propiedad en su vecindario.

Miembros del Concilio Comunitario de Vecinos de Pilsen (PNCC, por sus siglas en inglés) y sus socios, la Iglesia San Pablo, Proyecto Resurrección y el Centro Médico Alivio también se dieron cita en la escuela secundaria Benito Juárez en Pilsen, al igual que el concejal del Distrito 25 Byron Sigcho-López y otros funcionarios electos.

El tasador del Condado de Cook, Fritz Kaegi, organizó la reunión pública para hablar sobre las evaluaciones y aumentos de impuestos a la propiedad.

Pilsen el más afectado

Los vecindarios latinos que vieron aumentos porcentuales de dos dígitos en sus impuestos a la propiedad incluyen Pilsen con un 46 % y Avondale con al menos un 27 %.

El aumento en las facturas de impuestos a la propiedad del Condado de Cook está afectando especialmente a los propietarios de viviendas en el vecindario de Pilsen en Chicago.

“Se trata de un aumento mucho mayor que en cualquier otro vecindario de Chicago”, según mencionaron dueños de Pilsen de larga data.

El alza en los impuestos a la propiedad fue de 46% en la comunidad de Pilsen, el más alto de toda la ciudad, destacó Teresa Fraga, presidenta de la mesa directiva del PNCC.

Fraga vive en Pilsen desde hace 53 años. “Por 43 años yo pagué mi cuenta de impuestos fielmente, pero esta vez fue un alza muy alta, demasiado, creo que una de las más altas para una vivienda”.

Otra propietaria de Pilsen que también ha visto grandes aumentos en sus facturas de impuestos es Elia Higareda.

“Nos quieren sacar, Pilsen no está de venta, están entrando muchos negocios nuevos y a las personas que hemos estado aquí años nos quieren sacar”, es lo que piensa Higareda, residente de Pilsen, cada vez que recuerda el alza en sus impuestos a la propiedad. “Pagaba en total $4,000 dólares al año. En el 2020 mi factura salió a $8,000 y luego subió a $13,000, esto es del año pasado”.

Higareda, dueña de casa desde hace más de 30 años, dijo que ya apeló la evaluación de su propiedad y espera que se reduzca su factura.

Los dueños de casa no deben dejar de solicitar las exenciones y apelar los impuestos a la propiedad, destacó Fraga. “Es una lección que nos puede salir cara, pero hay esperanza, es por lo que estamos luchando también, que se corrija esta cuenta presente, la que nos abrió los ojos, la que no aceptamos”, puntualizó.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.