Buscan voluntarios para proteger de robos a los vendedores ambulantes de La Villita

A María Aguilar, que vende tamales a partir de las cinco de la mañana en la calle 26 en La Villita, le han robado siete veces. Todavía recuerda cuando, en uno de los atracos, el ladrón le apuntó con un arma en la cabeza para que le entregara el dinero y sus pertenencias.

“Se viven momentos de angustia y una queda traumada después del robo y afecta hasta la salud”, dijo Aguilar, quien sufre de hipertensión.

Al llegar hasta el carrito ambulante de Aguilar, se vieron varios vehículos de la Policía de Chicago y del Alguacil del Condado de Cook que patrullaban el área.

“Ahorita que ellos andan patrullando me he sentido un poco tranquila, pero ojalá que lo hagan para siempre y no solo por un tiempo”, expresó Aguilar, quien ha vendido antojitos mexicanos en la calle 26 por 14 años.

Aguilar y los otros vendedores ambulantes quieren más seguridad y de manera permanente para La Villita. Otros vendedores ambulantes también han sido asaltados en los barrios de Pilsen, Gage Park, Brighton Park y Back of the Yards.

Los vendedores se han manifestado frente a la sede del Departamento de Policía de Chicago, pidiendo más presencia policial temprano por la mañana, ya que muchos de ellos empiezan su jornada laboral entre cuatro y cinco de la mañana.

“Están robando en varias partes, no solo en La Villita, porque hay otro compañero que vende por la calle Division y la avenida Laramie, igual lo asaltaron y a su hijo le dieron un balazo en una pierna. En diferentes lugares están asaltando a los vendedores ambulantes”, dijo Fernando Huerta, administrador de la cocina compartida y miembro de la junta directiva de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Chicago (SVAC).

Ahora hay un poco más de vigilancia debido a los últimos asaltos, y se está buscando la manera de organizarse en el Concilio Comunitario de La Villita para ver de qué otra forma se puede tener seguridad, mencionó Huerta.

“Queremos prepararnos para el verano”

Un incremento de robos a mano armada comenzó a ocurrir en La Villita desde noviembre pasado y el blanco han sido los vendedores ambulantes. En respuesta a la ola de atracos, un grupo de voluntarios empezó a organizarse en el vecindario, dijo Kristian Armendáriz, del Concilio Comunitario de La Villita.

Mercedes Álvarez y Armendáriz empezaron a levantarse de madrugada para ‘patrullar’ la comunidad y ahora son al menos 20 los voluntarios que se encargan de proteger a los vendedores ambulantes, señaló el organizador.

Residentes de la comunidad y organizaciones como el Concilio Comunitario de La Villita y Brown Berets han brindado protección a estos comerciantes de antojitos mexicanos.

Armendáriz asegura que los robos han disminuido desde que se empezó a trabajar con los voluntarios para proteger a los vendedores ambulantes de los robos.

El grupo de voluntarios se ha estado levantando de madrugada para proteger a los vendedores ambulantes, pero dicen que se necesitan más voluntarios hasta que la ciudad elabore un plan de acción que les brinde protección de manera permanente.

Armendáriz se mantiene en comunicación con los vendedores ambulantes de La Villita. “Cuando comenzamos a organizarnos hice un grupo de WhatsApp y empecé a comunicarme con todos los vendedores ambulantes de la comunidad, tenemos como unos 55 vendedores ambulantes en ese grupo de chat”.

Armendáriz dijo a La Raza que todavía están en la búsqueda de más voluntarios. “Vamos a seguir tratando de conseguir más voluntarios porque queremos prepararnos bien para el verano, porque ya sabemos que cuando llegan los días de calor hay un aumento en crimen en toda la ciudad, queremos estar bien preparados por si ocurre otra ola de asaltos en nuestra comunidad”.

María Aguilar vende tamales y elotes en su carrito ambulante. Ella ha sufrido robo siete veces en la calle 26 en La Villita. (Belhú Sanabria / La Raza) Crédito: Impremedia

La ciudad tiene los fondos para dar seguridad

La sugerencia de la alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot de no usar dinero en efectivo para evitar los robos no es la salida a la ola de atracos que se han venido dando a lo largo del corredor de la calle 26 en La Villita y alrededores, según organizadores y vendedores ambulantes.

Los eloteros de La Villita dicen que usar otros métodos de pago diferentes al efectivo no sería la solución al problema.

“Los vendedores ambulantes y los clientes no están muy enterados de la tecnología de cómo usar las aplicaciones para que puedan aceptar el dinero electrónicamente, varios clientes no están muy informados de la tecnología. Otros clientes van a comprar uno o dos tamales, no tiene sentido que paguen con tarjeta”, enfatizó Armendáriz a La Raza.

Para el concejal del Distrito 25, Byron Sigcho-López, la idea o sugerencia de evitar el efectivo no es algo práctico “porque muchos de los vendedores ambulantes se manejan con efectivo, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar con ellos para realmente enfocarnos en solucionar el problema de seguridad a través de las organizaciones locales que, como dicen, se han estado organizando con buenos resultados”.

“El problema es la falta de coordinación y de apoyo a esas organizaciones como los Brown Berets, el Concilio Comunitario de La Villita, Universidad Popular. Hay mucho interés en ayudar, creo que se han visto buenos resultados en establecer zonas seguras donde hay más coordinación con las organizaciones de prevención de violencia y más presencia de la gente en la mañana”, destacó Sigcho-López.

“No hay el apoyo a pesar de que hay recursos, la ciudad acaba de pasar uno de los presupuestos más grandes de la historia de Chicago 16,400 millones de dólares”, agregó Sigcho-López.

Los comerciantes quieren continuar ofreciendo antojitos mexicanos a su clientela sin temer por su seguridad, por lo que demandan de la ciudad un plan de acción que los proteja de manera permanente de los atracos.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.