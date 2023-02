Proponen trasladar a 658 migrantes a una tienda Kmart cerrada en el suroeste de Chicago

Una tienda Kmart cerrada, ubicada al suroeste de Chicago, pronto podría convertirse en un refugio temporal para al menos 658 migrantes, en su mayoría solicitantes de asilo.

Los inmigrantes serán reubicados de donde actualmente se hospedan, en hoteles en los suburbios, a la antigua tienda Kmart ubicada en el 7050 S. Pulaski Rd., en West Lawn, suroeste de Chicago, la cual ha estado cerrada desde 2016. El sitio fue seleccionado por sus recursos cercanos y porque se encuentra en un vecindario considerado acogedor.

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS, por sus siglas en inglés)se está preparando para trasladar allí a 658 inmigrantes recién llegados.

La concejal del Distrito 23, Silvana Tabares, cuya jurisdicción incluye el sitio de esa tienda, indicó en una declaración que ha instado a los funcionarios estatales a involucrarse más con la comunidad y a considerar las opiniones de los residentes antes de continuar con el plan.

A Tabares le preocupa la seguridad de la comunidad local y de las personas que se alojarán en el lugar. “Necesitamos un plan que garantice la seguridad de la comunidad y sus residentes”, destacó.

La propuesta de trasladar a estos migrantes a la tienda Kmart cerrada surge después de que la ciudad de Chicago abriera un refugio para migrantes en la antigua escuela primaria James Wadsworth en el vecindario de Woodlawn, pese a la negativa de algunos vecinos y funcionarios electos.

Unos 100 inmigrantes se trasladaron al refugio de Woodlawn el 2 de febrero por al menos dos años. Se espera que en el futuro lo habiten un total de 250 migrantes, hombres y mujeres, solteros.

Para la concejal del Distrito 20, Jeanette Taylor, no tiene sentido albergar a los migrantes en Woodlawn porque están en una comunidad afroamericana donde no se habla español, por lo que nadie podría ayudarlos. Taylor también ha mencionado en reiteradas oportunidades que no le consultaron a ella, ni a su comunidad, para tal decisión.

Kristian Armendáriz, organizador comunitario del Concilio Comunitario de La Villita, piensa que los migrantes estarían mejor en una comunidad donde ellos estén más a gusto y sepan su lenguaje. “En La Villita sabemos cómo integrarnos a la comunidad, aquí en La Villita hablamos su idioma, el español, aquí les podemos brindar ayuda, recursos, y sabemos cómo se siente llegar a un nuevo país sin nada, sin tener familiares, sin tener un hogar donde dormir. Nosotros aquí en La Villita sabemos lo difícil que es empezar desde cero”.

Los solicitantes de asilo pronto podrían tener un refugio temporal en una antigua tienda Kmart que ha estado cerrada desde 2016. (Belhú Sanabria / La Raza) Crédito: Impremedia

Plan de seguridad

Según la representante estatal Angélica Guerrero Cuéllar (D-22), la comunidad necesita tiempo para comprender completamente lo que está sucediendo y desarrollar un plan de seguridad adecuado.

Algunas de las interrogantes de la representante estatal Guerrero-Cuéllar son, por ejemplo ¿cuánto tiempo vivirán los migrantes en el albergue?, ¿cuál es el plan para trasladarlos?, ¿qué tipo de seguridad se proporcionará en el refugio?

Guerrero-Cuéllar tiene serias preocupaciones sobre el plan por lo que en una carta dirigida a la secretaria del IDHS, Grace Hou, indicó entre otras cosas que “desafortunadamente, no creo que la ubicación propuesta del refugio para migrantes en la calle 71 y Pulaski Road esté lista para albergar de manera segura a 658 migrantes”… Quedan muchas preguntas sobre si la instalación está preparada para servir como vivienda segura para tanta gente”.

Guerrero-Cuéllar ha pedido a las agencias estatales que detengan el proyecto hasta que puedan asegurarse de que el sitio esté listo para albergar a los migrantes.

Más de 5,000 migrantes han llegado en autobuses de Texas a Chicago desde agosto de 2022 y han sido alojados en refugios temporales en Chicago y hoteles de los suburbios.

Aún no se sabe la fecha exacta del traslado de los migrantes a la antigua tienda Kmart como refugio temporal.

En tanto, el estado decidió posponer el plan por ahora, mientras se despejan las interrogantes y se disipan las preocupaciones de la comunidad.

Usted puede ayudar: ropa de invierno para migrantes

Se está recolectando ropa de invierno para adultos y niños, además de juguetes, zapatos y botas para los migrantes. El lugar de acopio es el Concilio Comunitario de La Villita, que se ubica en el 3610 W 26th St., Chicago, los lunes, martes, jueves y viernes de 11 am a 5 pm.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.