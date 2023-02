La pastilla absorbente dentro de las pruebas de embarazo no es una ‘píldora del día después oculta’

Una prueba de embarazo puede confirmar el embarazo al detectar en la orina la hormona gonadotropina coriónica humana (HCG, por sus siglas en inglés) que se produce en el cuerpo cuando una persona está embarazada.

Los componentes de una prueba de embarazo incluyen una almohadilla absorbente, una membrana de nitrocelulosa con una línea de prueba de anticuerpos y una pastilla desecante.

La pastilla desecante es una pequeña pastilla circular que absorbe humedad y mantiene seca la prueba de embarazo antes de usarla. Las tabletas desecantes no son comestibles, y los fabricantes de las pruebas advierten que las personas deben buscar atención médica si la ingieren.

Sin embargo, publicaciones en las redes sociales afirman falsamente que la pastilla desecante es una píldora del día después, un rumor que surgió en 2019 y se ha repetido durante años.

La píldora del día después, también conocida en Estados Unidos como Plan B, es un contraceptivo de emergencia empleado para reducir las posibilidades de embarazo de mujeres que han tenido relaciones sexuales sin protección o cuando ha fallado su método anticonceptivo, tal como lo explica la Clínica Mayo.

Las píldoras del día después contienen levonorgestrel o acetato de ulipristal, y ambos retrasan la ovulación. La píldora no funciona si la persona ya está embarazada.

Las píldoras del día después han recibido mayor atención desde la decisión adoptada en junio por la Corte Suprema para anular la decisión Roe v. Wade, que removió el derecho federal al aborto y autorizó a cada estado a decidir si los abortos deben ser legales, restringidos o prohibidos.

Tras la sentencia, la FDA cambió la etiqueta de la píldora del día después en diciembre para especificar que el producto no interrumpe embarazos ni causa abortos.

Un video publicado el 27 de enero en Facebook revivió la falsedad de que las pruebas de embarazo incluyen una píldora del día después, al publicar una compilación de videos de varios hombres que abren una prueba de embarazo y dejan caer una pastilla.

Tyler Kwidzinski, el usuario que publicó el video y el último hombre que muestra el video, dijo en la leyenda del video: “Encontré una píldora del día después oculta en la prueba de embarazo”.

Pero, de nuevo, eso no es lo que contienen las pruebas de embarazo en su interior.

First Response, la marca mostrada en el video de Kwidzinski, incluye la siguiente advertencia en su página web: “Todas nuestras varillas de prueba First Response contienen un pequeño disco desecante, que no se debe comer. Si lo ingiere, por favor contacte a nuestro Departamento de Relaciones con el Consumidor en nuestro número telefónico de seguridad (…) o a su médico”.

Clearblue, otra marca mostrada en el video, también abordó las afirmaciones falsas en su página web (énfasis en el texto original): “Estamos al tanto de los videos que circulan sobre las pruebas de embarazo Clearblue y la pastilla que se encuentra en su interior. Las pruebas Clearblue NO contienen una píldora del día después. Todas nuestras pruebas contienen una pequeña pastilla desecante, incluida para absorber humedad y no se debe comer”.

Traducido por Luis Alonso Lugo.

Nota del editor: Los artículos de SciCheck que corrigen información errónea sobre temas de salud se publican gracias a una beca de la Robert Wood Johnson Foundation. La fundación no tiene control alguno sobre las decisiones editoriales de FactCheck.org, y los puntos de vista expresados en nuestros artículos no reflejan necesariamente el punto de vista de la fundación.