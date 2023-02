La banda de rock Guns N’ Roses anuncia gira mundial 2023 que incluye un concierto en Chicago

Chicago.- La banda estadounidense Guns N’ Roses anunció su gira mundial 2023 que recorrerá Oriente Medio, Europa y América del Norte.

El grupo liderado por Axl Rose, llegará a Chicago para celebrar un concierto en el estadio Wrigley Field este verano.

La gira 2023, que se anunció el martes por la mañana, comenzará el 5 de junio en Tel Aviv, Israel y concluirá el 16 de octubre en el BC Place de Vancouver, Canadá. En Chicago, la banda tendrá un solo concierto que será el jueves 24 de agosto en el estadio Wrigley Field.

Esta será la primera vez que la banda regrese con una gira desde We’re F’N’ Back! del 2021.

“Knocking on heaven’s door”, “Patience”, “Welcome to the jungle”, “Paradise city”, “Don’t cry”, son algunos de los temas rockeros más populares de la banda.

Los boletos en preventa de Nightrain se realizarán el 27 de febrero a las 10:00 am.

La venta de entradas para el general al público será a partir del viernes 3 de marzo a las 10:00 am en https://www.gunsnroses.com/

