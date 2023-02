Los consejos de la Policía para evitar robos de un ladrón de garajes en Woodlawn

Chicago.- En respuesta a cinco robos ocurridos en enero y febrero, la Policía de Chicago está advirtiendo a los residentes de Woodlawn que tengan cuidado con los ladrones que irrumpen en los garajes.

La policía dijo que ha habido al menos cinco robos. Estos son los lugares, fechas y horas:

*El 25 de enero, sur Evans cerca de la calle 62 nd en Woodlawn, entre las 6 am y las 9 pm.

*El 25 de enero, este de la calle 62 nd cerca de la avenida Drexel entre las 11:30 pm y el 26 de enero a las 2:30 pm.

*El 26 de enero, sur Greenwood cerca de la calle 62 nd, a las 3:15 pm.

*El 26 de enero, sur Greenwood cerca de la calle 62 nd, a las 11:55 pm.

*El 9 de febrero, este de la calle 62 nd cerca de la avenida, Drexel a las 5: 15 pm.

Algunos de los consejos que ofrece la Policía de Chicago:

Mantenga las puertas y ventanas cerradas.

Reporte cualquier actividad sospechosa inmediatamente.

Mantenga el perímetro de su propiedad bien iluminado.

Repare inmediatamente cualquier ventana, puerta o cerradura rota.

En caso de ser víctima, no toque nada, llame a la policía de inmediato.

Si se le acerca un testigo del incidente, solicite la información de contacto.

Para cualquier información que desee proporcionar sobre los atracos comuníquese con la Policía de Chicago al (312) 747-8384.

Con información de Fox 32 Chicago.

—

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.