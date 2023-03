Vallas y Johnson se disputan la alcaldía de Chicago el 4 de abril

Los votantes de Chicago tendrán que volver a las urnas el próximo 4 de abril en una segunda vuelta de la elección de alcalde de la ciudad.

Ningún aspirante a la alcaldía alcanzó más del 50% más uno de los votos para ganar la elección de este 28 de febrero, y el duelo entre los dos candidatos más votados, Paul Vallas y Brandon Johnson, se resolverá en abril.

Según datos del Chicago Board of Elections, Vallas sumó 33.7% de los votos y Brandon 20.9% de los votos, superando a la alcaldesa Lori Lightfoot, que obtuvo 17.06% y con ello perdió su opción de reelegirse. El congresista Jesús ‘Chuy’ García quedó cuarto con 13.74%. Los demás candidatos lograron votaciones menores: Willie Wilson 9%, Ja’Mal Green 2.13%, Kam Buckner 1.8%, Sophia King 1.2% y Roderick Sawyer 0.4%.

Lightfoot, la primera mujer afroamericana y abiertamente gay en dirigir la ciudad, fue electa en 2019. Desde 1983, cuando la entonces alcaldesa Jane Byrne perdió la elección, no se daba el caso de que la persona al frente de la alcaldía no lograra reelegirse.

En estas elecciones municipales Brandon Johnson, de 46 años y comisionado del Condado de Cook, contó con el apoyo del Sindicato de Maestros de Chicago y con varias otras organizaciones progresistas, como es el caso de United Working Families. El exmaestro y organizador sindical ha argumentado que la respuesta para abordar el crimen no es más dinero para la policía sino más inversión en atención de salud mental, educación, empleos y viviendas asequibles.

“Esta noche se trata de construir un Chicago que realmente invierta en nuestra gente”, dijo Brandon Johnson a sus seguidores.

Paul Vallas, de 69 años, se desempeñó como director ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago de 1995 a 2001 y dirigió distritos escolares en Filadelfia, Nueva Orleans y Bridgeport (Connecticut). La plataforma política de Vallas se enfoca en abatir el crimen y ha enfatizado que quiere restaurar la seguridad pública.

“Haremos de Chicago la ciudad más segura en Estados Unidos”, dijo Vallas la noche de la elección. Vallas es hijo de inmigrantes griegos y proviene de una familia de maestros, policías y bomberos.

Vallas se ha postulado sin éxito para otros cargos políticos en el pasado: se postuló para gobernador de Illinois en 2002, perdiendo ante Rod Blagojevich; intentó convertirse en vicegobernador de Illinois, siendo compañero de fórmula de Pat Quinn, quien fue derrotado por Bruce Rauner en 2014; y se postuló para alcalde de Chicago en 2019 quedando en noveno lugar. En 2023 tiene el respaldo del sindicato de policías y recibió el aval del Chicago Tribune.

Se espera que todos los resultados electorales de estos comicios municipales se confirmen en los próximos días de manera oficial por la Junta Electoral de Chicago.

Lo que quieren ver los votantes en el futuro alcalde

Los votantes de Chicago reaccionaron a los resultados de las elecciones municipales del 28 de febrero y dijeron que esperan ver de su próximo alcalde de la ciudad. La mayoría coincidió en que quieren mejoras en materia de seguridad pública.

Otras de las contiendas reñidas han sido la de concejales en algunos distritos y la novedad es la elección por primera vez de los integrantes de concilios de distrito de la Policía de Chicago.

Algunos de los concejales latinos que ya se consideran ganadores virtuales son Julia Ramírez en el Distrito 12, Jeylu Gutiérrez en el 14, Raymond López en el 15, Mike Rodríguez en el 22, Silvana Tabares en el 23, Byron Sigcho-López en el 25, Jessica Fuentes en el 26, Félix Cardona en el 31, Rossana Rodríguez en el 33, Carlos Ramírez Rosa en el 35 y André Vásquez en el 40.

A Alonso Zaragoza, residente de Belmont Cragin, no le sorprendió el resultado de la contienda por la alcaldía de Chicago: “No me sorprendió mucho que el Sr. Vallas obtuvo el primer lugar en términos de votos, porque se enfocó en el tema de la seguridad de Chicago. El problema es que, como hemos visto, algunos policías toman esa ventaja y se portan mal y eso es un problema para las personas de la ciudad. El candidato Brandon Johnson, hizo un buen trabajo, estaba por toda la ciudad, no estaba ‘dejando votos en el camino’, algunos candidatos que pensábamos que iban a estar fuertes en la comunidad latina como que no se esforzaron en tocar las puertas en nuestras comunidades porque pensaban que ya esos votos eran para ellos”.

Y en cuanto a la alcaldesa Lightfoot, a Zaragoza tampoco le sorprendió que no pasara a la segunda vuelta porque según él, ella sólo enfocó los recursos en algunas áreas e “ignoró” muchas partes de la ciudad.

Zaragoza, director ejecutivo de la organización Belmont Cragin United, destacó que “estoy buscando a un candidato que quiera proteger la ciudad, pero a la misma vez que quiera proteger los derechos de los residentes de Chicago”.

Antonio Chavarría animó a su familia y amigos que viven en Chicago y que podían votar a que ejercieran su derecho a voto. Chavarría trabaja en la ciudad y le preocupa la seguridad en las calles. “Ha aumentado el índice de criminalidad y la prueba de ello es que lo vemos diariamente en los barrios, en los casos de violencia desde los jóvenes hasta las personas mayores”.

Los ciudadanos eligieron por primera vez a los representantes de nuevas instancias denominadas concilios de los distritos de policía (police district councils).

En cada uno de los 22 distritos policiales de Chicago, fueron electas tres personas que integrarán un concilio para construir puentes entre la comunidad y la policía y promover la seguridad y la justicia.

El joven activista Saúl Arellano es uno de tres candidatos que se considera virtualmente electo consejero en el Distrito 25 de la Policía de Chicago.

“Hoy es un día histórico porque por primera vez pudimos elegir estos nuevos puestos de consejeros donde queremos que la policía haga su trabajo y que también responda al mal que también ha hecho hacia nuestras comunidades, a las comunidades afroamericanas y a las comunidades de color, y eso es lo que queremos lograr con nuestro trabajo, lograr que la policía respete y le dé la dignidad que nuestras comunidades merecen”, dijo Arellano a La Raza.

Arellano dijo que su campaña fue liderada por jóvenes. “Siempre dicen que somos el futuro, pero hoy demostramos que somos el ahora… Queremos que cada uno de nuestros jóvenes viva en un mundo donde ellos puedan estar a salvo y donde ellos puedan crecer como líderes en nuestras comunidades”.

Arellano quiere un alcalde que abogue por la comunidad y con el cual los constituyentes se sientan representados y cree que Johnson puede ganar en las próximas elecciones. “Johnson hizo el trabajo de coalición, un gran trabajo de unidad y tocó puertas, él estuvo ahí con nosotros trabajando juntos para lograr sacar el voto. En esta segunda vuelta yo creo que tiene una gran posibilidad de ganar”.

—La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.