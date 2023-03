Fin de la ayuda extra de SNAP podría afectar a muchas familias latinas en Illinois

La ayuda extra en pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) culminó el martes 28 de febrero en todo el país.

Esto significa que muchos beneficiarios de SNAP recibirán menos dinero, ya que el programa ya no otorga las asignaciones de emergencia asignadas por el gobierno federal debido a la pandemia de covid-19.

Los hogares elegibles al programa SNAP recibieron desde abril de 2020 tanto el beneficio mensual regular como una asignación de emergencia. A partir de marzo, obtendrán los beneficios según el proceso de determinación de elegibilidad normal que considera el tamaño del hogar, los ingresos y las deducciones. Por lo tanto, la disminución en el monto de los beneficios variará y dependerá del tamaño y las circunstancias económicas de cada hogar.

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus en 2020 hasta este año, la asignación de emergencia ha brindado a los hogares que participan en el programa SNAP al menos $95 adicionales por mes para gastar en alimentos, informó NBC News.

El SNAP, antes conocido como cupones de comida, es el programa más grande del gobierno federal para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria. Brindó beneficios a 41 millones de personas en todo el país en 2022.

Los recientes cambios en SNAP podrían afectar a un millón de familias y a dos millones de personas en Illinois.

“Entendemos y reconocemos que muchos residentes de Illinois han contado con estos beneficios adicionales de emergencia para asegurar alimentos saludables para ellos y sus familias”, señaló Grace B. Hou, secretaria del Departamento de Servicios Humanos de Illinois en un comunicado. “Estamos trabajando con nuestros socios de despensas de alimentos en todo el estado para satisfacer las necesidades de los residentes durante este período de ajuste”.

Y se ha señalado que la reducción en los beneficios de SNAP es resultado de un cambio de política federal, no por cambios en los casos de SNAP individuales.

Los beneficios de SNAP disminuirán entre $55 y $255 por persona por mes, según estimaciones de la ciudad de Chicago. En marzo, el hogar promedio de una persona verá disminuir sus beneficios en $86 por mes, según funcionarios de Chicago. La reducción será según los ingresos y el tamaño del hogar.

Una investigación realizada por el Urban Institute concluyó que las asignaciones de emergencia del SNAP mantuvieron a 4.2 millones de personas por encima del umbral de la pobreza en el último trimestre de 2021, reduciendo la pobreza general en un 10% y la pobreza infantil en un 14%. Según el estudio, las medidas ayudaron a reducir las tasas de pobreza sobre todo en los beneficiarios afroamericanos y latinos.

Impacto de las asignaciones de emergencia

“En promedio, los hogares SNAP verán una caída del 30-40% en sus beneficios mensuales. Todos los hogares perderán al menos $95 por mes y algunos perderán más, [esto] basado en la experiencia observada en los 14 estados que optaron por abandonar sus beneficios de emergencia”, dijo Diane Whitmore Schanzenbach, profesora de Desarrollo Humano y Política Social de la Universidad Northwestern.

Schanzenbach estimó el impacto de los pagos de asignaciones de emergencia en la proporción de hogares que informaron que a veces o con frecuencia no comieron lo suficiente durante la semana anterior. Y esto a raíz de que algunos estados optaron por cancelar los pagos de asignaciones de emergencia mientras aún estaban permitidos.

Los beneficios adicionales del programa SNAP han reducido la probabilidad de que un hogar experimente insuficiencia alimentaria en un 9% en promedio, con impactos más grandes para los hogares con niños afroamericanos e hispanos, reveló un reporte de la Universidad Northwestern titulado ‘The Impact of SNAP Emergency Allotments on SNAP Benefits and Food Insufficiency’, publicado por Schanzenbach.

Conforme a las encuestas, los hogares afroamericanos e hispanos tienen tasas más altas de insuficiencia alimentaria, con un 19.3 % y un 16.8 %, respectivamente, según el informe de Schanzenbach, quien es también directora del Instituto de Investigación de Políticas de la Universidad Northwestern.

Según Schanzenbach, con el fin del apoyo de las asignaciones de emergencia de la era de la pandemia de covid-19 los beneficios de SNAP en todo el país vuelven a los niveles determinados por la fórmula habitual y por ello se espera ver un aumento en la insuficiencia alimentaria.

Claudia Calderón y Jacob Chapa tienen dos hijas de cuatro y cinco años. Calderón perdió su trabajo en medio de la pandemia de covid-19, por lo que se inscribió al programa SNAP en 2021, fue elegible y recibió las asignaciones de emergencia. “De no haber tenido esa ayuda me hubiera quedado sin comer”, contó Calderón.

Aunque Calderón ya está trabajando, dice que los beneficios adicionales que ha recibido le han servido para cubrir la canasta básica hasta fin de mes. “Todo lo que son los alimentos básicos han subido de precio, antes tú podías comprar varias cosas, ahorita el dinero ya realmente no alcanza, yo voy a la tienda y en una sola compra me puedo gastar 300 dólares”.

Esta madre residente de Bridgeport piensa que la eliminación del pago extra de los beneficios del SNAP dado por la pandemia va a impactar de manera negativa a la comunidad latina de bajos recursos. “En mi caso uno de los dos [ella o su pareja] va a tener que trabajar ‘overtime’ para poder tener lo que necesitamos”, puntualiza.

Quienes necesiten asistencia alimentaria adicional pueden llamar al 211 o visitar el portal web 211metrochicago.org.

En el Condado de Cook, llame a la línea directa de beneficios del Greater Chicago Food Depository al 773-843-5416 o visite www.chicagosfoodbank.org/get-help/benefits-outreach/.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.