Inmigrante testigo de un accidente presenta demanda contra condado por violar la ley estatal sobre santuario

Los organizadores del Centro de Trabajadores Unidos que lideraron una conferencia de prensa y mitin en días recientes dijeron que la demanda de derechos civiles que han interpuesto busca justicia por la pérdida de la libertad del inmigrante Norberto Navarro y responsabilizar al Condado Will por violar las leyes de santuario de Illinois en 2022.

En conferencia de prensa, la abogada de Navarro, Nicole Hallett, presentó una demanda contra el Condado Will alegando detención ilegal.

Cabe destacar que, en la demanda de derechos civiles interpuesta, Navarro está reclamando que se le compensen los daños que sufrió en los dos meses que estuvo detenido ilegalmente por el Condado Will el año pasado.

En enero de 2022, Navarro fue transferido a la custodia del Condado Will y encarcelado durante 61 días. Esto después de que el Condado Will llegó a un acuerdo con ICE para detener a Navarro hasta que testificara como testigo en un proceso penal. Los defensores de los derechos de los inmigrantes alegan que este acuerdo violó las leyes santuario de Illinois.

“Nuestro mensaje es claro: un ataque a uno es un ataque a todos”, dijo Linda Brito, organizadora del Centro de Trabajadores Unidos.

Aida Navarro, madre de Norberto Navarro, dijo en conferencia de prensa que su hijo estaba dispuesto a testificar y que no debieron detenerlo. “Fue un dolor para toda la familia estar separada de él y saber que él estaba sufriendo”.

Según la abogada Hallett, los agentes encarcelaron a Navarro para presionarlo a testificar en un juicio sobre un accidente mortal.

“Lo que en Condado Will me hizo estuvo mal. Estaba dispuesto a testificar en su juicio. Habría hecho lo que fuera necesario que hiciera para poder ir a casa con mi familia. En cambio, me encerraron sin ningún motivo y me trataron peor que al tipo al que estaban procesando”, indicó Navarro en un comunicado.

‘No tienen voz para ser escuchados’

Durante la conferencia de prensa, la abogada Hallett, directora de la Clínica de los Derechos de Inmigrantes de la Universidad de Chicago, dijo en parte: “Las leyes santuario no significan nada si los gobiernos locales se niegan a seguirlas. Esperamos que esta demanda envíe un mensaje claro al Condado Will y a todos los demás condados del estado de que no se saldrán con la suya violando flagrantemente la ley”.

Según los organizadores pro inmigrantes, Navarro había accedido a declarar como testigo en el juicio sobre el accidente mortal en 2017, cerca de Beecher Illinois, en el que murió una mujer embarazada y sus tres hijos pequeños.

En 2019, Norberto Navarro, de 31 años y habitante de Calumet City, fue puesto bajo custodia federal por un cargo de drogas y cumplió una sentencia de 40 meses en prisión. Navarro, que tiene residencia legal permanente desde que era niño, estaba según sus defensores bajo la amenaza de deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Los defensores de los derechos de los inmigrantes argumentan que Navarro ya había cumplido su sentencia por el cargo de drogas en un centro de detención de Nuevo México, por lo que el Condado Will no debió transferirlo a su custodia en enero de 2022.

Navarro fue puesto en libertad en marzo de 2022, un día después de testificar en el juicio.

“Illinois es un estado santuario, pero necesitamos seguir luchando para asegurar que esas leyes sean respetadas y nuestra comunidad esté protegida. Nuestra comunidad está aquí para pelear por Norberto, pero no solo por él, sino también por muchas personas que están pasando situaciones similares y no tienen voz para ser escuchados”, remarcó Adelaida Luna, líder comunitaria local.

En tanto, la Oficina del Fiscal del Estado del Condado Will informó a la prensa que no comenta sobre litigios pendientes.

