Vendedores ambulantes, entre las víctimas de al menos 10 robos en dos barrios de Chicago

Chicago.- La Policía de Chicago está investigando al menos 10 robos a mano armada ocurridos el miércoles por la mañana en los barrios de Brighton Park y Back of the Yards al suroeste de la ciudad.

Debido a esta serie de atracos, la policía del Noveno Distrito emitió una alerta comunitaria sobre la ola matutina de robos.

En cada incidente, un vehículo se detuvo y los hombres armados salieron, mostraron sus armas de fuego y exigieron las pertenencias de la víctima, según la Policía de Chicago.

Tras robar a las víctimas, los sospechosos huyeron de la escena en un vehículo que los esperaba.

Los sospechosos asaltaron a sus víctimas, en su mayoría vendedores ambulantes en menos de dos horas el miércoles. Todos los robos sucedieron entre 6 am a 8 am en estos lugares:

*El 15 de marzo, en la cuadra 4600 sur de la avenida Albany, a las 6:02 am.

*El 15 de marzo, en la cuadra 2400 oeste de la calle 47 th, a las 6:03 am.

*El 15 de marzo, en la cuadra 1700 oeste de la calle 47 th, a las 6:06 am.

*El 15 de marzo, en la cuadra 4300 sur de la avenida Archer, a las 6:07 am.

*El 15 de marzo, en la cuadra 4600 sur de la calle Troy, a las 6:10 am.

*El 15 de marzo, en la cuadra 1700 oeste de la calle 47 th, a las 7: 10 am.

*El 15 de marzo, en la cuadra 1900 oeste de la calle 47 th, a las 7:15 am.

*El 15 de marzo, en la cuadra 4700 sur de la avenida Hermitage, a las 7:15 am.

*El 15 de marzo, en la cuadra 4800 sur de la calle Paulina, a las 7:24 am.

*El 15 de marzo, en la cuadra 4400 sur de la avenida Western, a las 7:46 am

La policía ahora está buscando a tres o cuatro sospechosos.

“La mayoría de estos delitos son una combinación de oportunidad y previsión limitada”, dijo el concejal del área Raymond López. También dijo que la mayoría de las víctimas son vendedores ambulantes.

“Hemos visto este patrón antes contra nuestros proveedores y no permitiremos que esto continúe”, agregó el concejal del Distrito 15.

La policía dijo que recuperaron dos de los vehículos de los sospechosos al oeste de Chicago, las autoridades creen que fueron robados.

“Es una comunidad realmente grandiosa y no hablamos lo suficiente sobre eso. Tenemos que desafiar esa perspectiva y desafortunadamente cosas como esta no ayudan, pero lo superaremos”, dijo Craig Chico, director ejecutivo del Concilio Vecinal de Back of the Yards.

La policía está pidiendo a los dueños de casa y a los propietarios de los negocios en el área de los robos que si tienen cámaras de vigilancia las revisen para ver si capturaron las imágenes de los atracos en video.

Si tiene alguna información o pista que ayude a capturar a los sospechosos comuníquese con la oficina de detectives del área al (312) 747-8384.

Con información de Fox 32 Chicago y ABC7 Chicago.

