Mijente recorre barrios para movilizar el voto latino en la elección de alcalde de Chicago

De cara a la segunda vuelta (runoff) de la elección de alcalde de Chicago, en la que este 4 de abril se enfrentan Brandon Johnson, comisionado del Condado de Cook, y Paul Vallas, exsuperintendente de las Escuelas Pública de Chicago, organizaciones comunitarias de Chicago hacen trabajo de promoción para impulsar al candidato que consideran mejor para la ciudad. Tania Unzueta, directora política de la organización Mijente, explicó a La Raza el trabajo que su equipo está haciendo en ese sentido y su apoyo a Johnson.

¿Cuál es la perspectiva de Mijente y otras organizaciones en relación con esta elección de alcalde de Chicago, qué crees que es lo que se decide en ella al margen de los candidatos?

Para mí lo que se está decidiendo es básicamente qué tipo de ciudad tenemos en Chicago. Venimos de tener una alcaldesa que tiene bastante poder, que invirtió bastante dinero en cosas como la policía, y creo que tenemos la oportunidad de escoger si nos vamos hacia la derecha o nos vamos un poquito hacia la izquierda en esta elección… Nosotros no nos involucramos tanto en la elección antes de que fuera el runoff. Nos enfocamos en apoyar candidatos a concejal y lo que sentimos llegando al runoff es que Paul Vallas en particular es un candidato cuyas políticas conocemos y cuyas políticas sentimos que pueden ser muy dañinas para la comunidad, tanto en el aspecto de la educación, acceso a trabajo, en cómo funciona la policía en la seguridad de nuestras comunidades, y Brandon Johnson trae una perspectiva diferente, que quizás no sea perfecta pero creemos que la vida de nuestras comunidades bajo la administración de Brandon Johnson va a ser mejor y más segura que bajo una administración de Paul Vallas.

¿Qué trabajo ha estado haciendo Mijente ahora en esta campaña de la segunda vuelta?

Nosotros nos estamos concentrando en alcanzar a la comunidad latina y los votos latinos en la ciudad de Chicago. En particular nos estamos concentrando en algunos distritos en el noroeste y en algunos distritos en el suroeste donde vemos que se concentra más la comunidad. Básicamente estamos en las áreas latinas de los distritos 12, 13, 14, 23 y 26, áreas altamente mexicanas y puertorriqueñas. Lo que nosotros pensamos es que se le tienen que meter bastantes recursos a la comunidad latina porque no hay mucha gente que sepa de las elecciones runoff para empezar, mucha gente estuvo apoyando al candidato ‘Chuy’ García y necesitamos que vean las otras opciones ahora que existe el runoff. Lo que estamos haciendo es tocar puertas y anuncios digitales sobre la elección. Tenemos un programa de un poco más de 100,000 dólares, más o menos, enfocado precisamente en la comunidad latina. Y nosotros somos una de las organizaciones que están movilizándose. Estamos trabajando mucho, en particular con los futuros concejales y algunos de los concejales actuales que también se están movilizando a favor de Brandon…, precisamente para movilizar a la gente que votó por ellos hacia Brandon Johnson.

Al parecer la elección en este runoff está bastante pareja, ¿cuál es la posibilidad de que el voto latino sea el que decida quién gana entre Vallas y Johnson?

Sabemos que como que cada voto está en la mesa de la comunidad latina en particular. Creo que hay buena posibilidad, depende de cuánto trabajo le metemos. Por ejemplo, en las áreas donde hemos estado tocando puertas y haciendo llamadas de unas 600 personas con las que hemos hablado, 400 estuvieron a favor de votar por Brandon Johnson una vez que se les platicaba, no todas empezaron así. Unas 70 están en contra y unas 150 están no decididas. Y también hay gente que nos está diciendo que no sabe de la elección y no sabe qué hacer. Esto varía, depende de los distritos, pero a mí me da esperanza de que si hablamos con la gente hay posibilidad de que apoye a Brandon. Pero, la verdad, también sentimos que si se deja de platicar con la gente o si no se invierten los recursos que se necesitan en nuestras comunidades, pues va a ser difícil. Y, como sabes, en Chicago no tenemos una buena historia de que la gente salga a votar… y creo que se tiene que poner énfasis en eso. La gente tiene que darse cuenta de que el futuro de las escuelas, el futuro de las calles, el futuro de la seguridad, tiene un montón que ver con esta elección, y que, sí, nuestro voto puede ser decisivo. Si nos vamos, por ejemplo, a favor de Brandon Johnson, yo creo que sí tienen posibilidad de ganar.

¿Cuáles son sus planes de aquí al día de la elección el 4 de abril?

Tenemos casi todos los días oportunidades para estar llamando, en español y en inglés, a la gente y a los votantes, estamos tocando puertas también todos los días. Tenemos un evento que le estamos llamando una ‘taquiza por Brandon’ el sábado 25 en el suroeste, donde vamos a traer miembros de la comunidad, tenemos una señora que nos va a hacer tacos y aguas para platicar con la gente de manera que se acerquen un poco. Eso es básicamente lo que se está haciendo: tratar de alcanzar a los votantes todos los días.

¿Qué más quieres agregar sobre el trabajo de Mijente en este runoff en Chicago?

De manera personal, yo estaba en la high school aquí en las Escuelas Públicas de Chicago mientras Paul Vallas era el superintendente. Yo me acuerdo de haber ido a la protesta de la huelga de hambre de las mamás de La Villita en la que estaban protestando para que les dieran una escuela. Me acuerdo ir a ver hablar en los testimonios que hacía el Board of Education para que quitaran, por ejemplo, muchas de las restricciones que nos estaban poniendo a los jóvenes en ese entonces, en términos de los fondos de las escuelas y ese tipo de cosas. Entonces se me hace importante a mí personalmente, la verdad, empecé mucho de mi activismo precisamente yendo a las protestas en contra de Paul Vallas. Y que ahora esté tratando de hacer lo mismo en toda la ciudad me preocupa. Siento que desde entonces es alguien que ha enseñado que no tiene el mejor interés en nuestra comunidad. Lo segundo es que no es que ningún candidato sea perfecto, lo diría de cualquier candidato, pero para mí la gente que está alrededor de Brandon Johnson en particular debería enseñarle a la gente quién es, como dicen ‘dime quiénes son tus amigos y te digo quién eres’, y en este caso yo creo que es algo positivo. Si ven, por ejemplo, a todos los políticos que han apoyado a nuestra comunidad, desde Carlos Rosa, Liliana Ramírez, Rossana [Rodríguez], todos los políticos progresistas latinos están apoyando a Brandon Johnson. Las organizaciones comunitarias como la nuestra, como los maestros… Espero que la gente se dé un poco de cuenta de que estamos poniéndole tanta lucha porque sabemos el peligro que es Paul Vallas y la oportunidad que es Brandon Johnson para un mejor Chicago.

