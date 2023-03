Cuatro Bibliotecas Públicas de Chicago ofrecen servicios de salud mental

Chicago.- Con el objetivo de expandir los servicios de salud mental, en las 77 áreas comunitarias de la ciudad, el Departamento de Salud Pública de Chicago brinda dichos servicios en cuatro Bibliotecas Públicas de las áreas de Kenwood, Beverly, Mount Greenwood y Edgewater.

Los servicios de salud mental están disponibles para cualquier persona mayor de 13 años, que lo necesite independientemente de su capacidad de pago, seguro o estado migratorio.

El Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH, por sus siglas en inglés) eligió esas bibliotecas porque están en áreas donde no hay muchos proveedores de salud mental, según su comunicado de prensa.

Estos son los horarios, días y direcciones de las cuatro bibliotecas:

*Los viernes, en la biblioteca de Mount Greenwood, en el 11010 sur de la avenida Kedzie, de 9 am a 5 pm.

*Los jueves, en la biblioteca de Beverly, en el 1962 oeste de la calle 95th, de 10 am a 6 pm.

*Los viernes, en la biblioteca de Blackstone, en el 4904 sur de la avenida Lake Park, de 9 am a 5 pm.

*Los martes, en la biblioteca de Edgewater, en el 6000 norte de la calle Broadway, de las 12 pm a 8 pm.

Para mayor información puede hablar con un bibliotecario de esas cuatro ubicaciones o comuníquese con la línea de recursos de salud mental del CDPH al (312) 747-1020.

Con información de Block Club Chicago.

