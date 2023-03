“Seré un alcalde que servirá y representará bien a la comunidad”: Paul Vallas

Paul Vallas, exsuperintendente de las Escuelas Públicas de Chicago, explicó a La Raza en exclusiva sus propuestas para lograr a una escala local mayor seguridad pública en Chicago y su planteamiento de que las escuelas públicas deben contar con más recursos directos y ser dirigidas por directores y concilios escolares, de cara a la elección de alcalde de Chicago del 4 de abril.

Desde su perspectiva, ¿por qué decidió postularse a alcalde de Chicago?

Pienso que la ciudad se encuentra en una crisis de liderazgo y que todos los problemas que la ciudad enfrenta, desde un Departamento de Policía degradado y desmoralizado y el alza récord del crimen desde 2019, los problemas de un sistema escolar que pierde cada vez más estudiantes porque la mayoría de los padres creen que su escuela local no es la mejor para sus hijos, y el hecho de que continuamos incrementando los impuestos a la propiedad, las tasas y multas pese a que la calidad de los servicios municipales se han deteriorado, si se ven todos esos problemas son realmente el producto de un mal liderazgo en la Alcaldía. Yo creo que la ciudad necesita un alcalde que va a ser capaz de proveer el liderazgo, de construir un tipo de equipo de liderazgo a partir de la comunidad, que tenga las habilidades y la experiencia para devolverle el rumbo a la ciudad, las habilidades de desarrollar una estrategia de seguridad pública que reconozca que tener seguridad es un derecho humano, que asegure que en cada comunidad la policía cuente con recursos necesarios de modo de que cada equipo policial, cada estación de CTA [Transporte Público de Chicago], cada plataforma de CTA, cada escuela tengan la presencia de oficiales de policía que puedan responder a una emergencia en minutos en vez de responder en horas como es el problema ahora. Pienso que la seguridad pública es el problema predominante que está impactando todas las comunidades, no solo a los individuos, no solo a propietarios de vivienda y a inquilinos, no solo a los residentes sino también a negocios. Hemos visto negocios en toda la ciudad que han sido repetidamente dañados y asaltados. Y, desde luego, hemos visto, particularmente en las comunidades latinas, que esos comerciantes han sido víctimas de criminales en la comunidad sin que haya policías disponibles para atender sus llamadas o sus necesidades. Claramente la seguridad pública es el asunto primordial.

Además de ello, ¿cuáles son los más importantes problemas y soluciones que ve en Chicago, en especial para la comunidad hispana?

Aparte de asegurar que cada comunidad tenga suficientes oficiales de policía para proveer máxima integridad, es decir que cada unidad de policía, cada estación y plataforma de CTA y cada escuela tengan la presencia de oficiales…, además de asegurar que tienen suficientes policías para proteger a las comunidades, creo que hay otras cosas que es necesario hacer: creo que hay que construir y reconstruir servicios sociales en todas las comunidades. Reabrir los centros de salud mental, tener centros para tratar adicción a opioides y drogas, asociarse con organizaciones comunitarias que han probado ser efectivas para enfrentar asuntos de resolución de conflictos y asuntos que implican tensiones dentro de las comunidades, o individuos que puedan intervenir cuando hay brotes de violencia en la comunidad, porque la policía no puede ser la única que responda cuando la comunidad está en necesidad. Pero también creo que en nuestras comunidades, especialmente en la latina, es importante que las escuelas se conviertan en escuelas comunitarias, es decir que las escuelas públicas locales necesitan ser controladas por la comunidad, dirigidas por la comunidad. Con esto quiero decir que el dinero debe de seguir a los hijos a las escuelas locales y los directores de escuela y sus concilios escolares electos, en combinación con organizaciones basadas en la comunidad, deben poder participar en ello… Porque ahora solo 60% de los $30,000 por estudiante que cada año gastan las Escuelas Públicas de Chicago llega a las escuelas locales, a los salones de clase. Si se empuja para que el 70%-80% llegue a los salones de clase y si se deja a los directores de escuela y a los concilios escolares locales decidir en qué gastarlo, yo creo que se tendrán escuelas de mayor calidad. Escuelas comunitarias también significan abrir los planteles escolares a organizaciones comunitarias, organizaciones de fe, programas del Distrito de Parques, para proveer servicios de apoyo a los niños y a las familias a lo largo de la semana hasta las horas de la tarde, los fines de semana, los veranos. Las escuelas necesitan ser santuarios, lugares seguros a donde los jóvenes puedan ir no solo a recibir educación y servicios de apoyo sino donde la juventud tenga un lugar seguro para estar en las tardes, en los festivos, los fines de semana. Eso es de importancia crítica… Otra prioridad de mi administración será asegurar de que cuando se trate de presupuesto, de contrataciones, de la adquisición de productos y servicios, la ciudad tiene la obligación de dar entrada a negocios minoritarios, de propiedad de mujeres, negocios afroamericanos y latinos que puedan recibir preferencia para que al menos la mitad de los contratos que asigne la ciudad –sean de construcción, de compra de productos, de servicios, contratos profesionales– vayan a negocios minoritarios y de propiedad de mujeres, negocios afroamericanos y latinos. Pienso que esto es muy importante porque necesitamos asegurarnos de que invertimos en los negocios locales y de que estamos dando a los negocios latinos oportunidades de obtener contratos de la ciudad y de proveer de servicios a la ciudad.

¿Cuál es la diferencia más importante entre usted y su oponente?

Para empezar, Brandon Johnson es un empleado del Sindicato de Maestros de Chicago [CTU] y casi todo su dinero ha provenido del Sindicato de Maestros y sus afiliados. Y déjeme señalar que si hay una organización en la ciudad con muy poca representación en la comunidad latina es el liderazgo del Sindicato de Maestros. No es una organización que haya sido amable con la comunidad latina y uno ve el daño del liderazgo del Sindicato de Maestros. No estoy criticando a los maestros porque ellos son explotados por el liderazgo sindical. Actualmente el liderazgo del Sindicato está tomando dinero de las cuotas sindicales para financiar la campaña de Brandon Johnson para alcalde. El liderazgo del Sindicato de Maestros de Chicago ha causado serios daños a nuestras escuelas y ahora ellos realmente quieren controlar la ciudad y Brandon Johnson no es solo su empleado pagado sino que está recibiendo la enorme mayoría de su financiamiento del Sindicato de Maestros de Chicago y de su liderazgo. Entonces esa es claramente una distinción: yo no soy propiedad de nadie ni soy controlado por nadie. Otra diferencia es que Brandon Johnson no ha hecho nada. Es un maestro fallido que dio clase por no más de cuatro años y ha sido un consultor pagado desde entonces. No tiene experiencia administrando nada. Yo he administrado presupuestos de miles de millones de dólares en Chicago, en Filadelfia y en otras partes. Fui director de presupuesto, manejé las escuelas con Gary Chico, cuando el presidente Clinton y el presidente Obama las llamaron un modelo nacional, y tuve éxito similar en Filadelfia y otras partes. Brandon Johnson nunca ha administrado nada, es un lobbyista sindical, un lobbyista del Sindicato de Maestros. Tercero, Brandon Johnson quiere desfinanciar a los policías, quiere recortar el presupuesto de la policía en $150 millones, no quiere cubrir las vacantes en la policía y no tiene un plan de seguridad pública. El Departamento de Policía tiene 1,700 oficiales menos que 2019. Brandon Johnson no tiene un plan de seguridad pública. Mi plan es llenar esas vacantes, es empujar a los policías a las unidades locales de modo que cada unidad de policía local tenga un carro patrulla con dos oficiales, que CTA tenga oficiales recorriendo sus plataformas y estaciones. Allí hay una gran diferencia y creo que la gran diferencia final es que el plan de presupuesto de Brandon Johnson para Chicago plantea recaudar $800 millones en impuestos mediante la imposición de un impuesto al ingreso municipal, un impuesto a la nómina a los negocios, incrementando los impuestos a la industria de hoteles y moteles e incrementando el impuesto de transferencia de bienes inmuebles y otros impuestos. Su presupuesto refleja a alguien que nunca ha manejado un presupuesto y los impuestos de los que habla castigan a la gente trabajadora.

Paul Vallas, candidato a alcalde de Chicago. Crédito: Getty Images

¿Cuál es su plan, su perspectiva, para trabajar con el Concilio de la Ciudad?

Yo he atraído apoyo en el Concilio de la Ciudad entre los grupos de concejales, en la comunidad latina el concejal López me apoya, la concejal Tabares me apoya, Ariel Reboyras me apoya, Félix Cardona me apoya. Tengo fuerte apoyo de los concejales en el Concilio de la ciudad y son concejales que conozco, con los que he trabajado a lo largo de los años. Y cuando fui director de presupuesto de la ciudad se aprobaron presupuestos de modo unánime, así que siempre he trabajado con la legislatura. Anticipo que tendré una buena relación porque siempre he respetado a la legislatura y siempre he visto mi rol como alcalde como inclusivo, es decir que realmente tengo que involucrar al Concilio de la ciudad en la toma de decisiones… Voy a tener una muy buena relación de trabajo con todos los concejales.

Ha recibido el respaldo de la Cámara Hispana de Comercio de Illinois y también, por ejemplo, de Willie Wilson. ¿Qué significan para usted y para su candidatura estos apoyos?

Sí, también he recibido el apoyo del Concilio de Liderazgo Latino y esos respaldos siguen llegando. El congresista Bobby Rush me ha respaldado, como lo hizo el excongresista, expresidente del senado estatal y padrino político de Barack Obama, Emil Jones. Jesse White me ha respaldado. Pienso que esos respaldos reflejan el hecho de que atraigo apoyo dentro de la comunidad y amplio apoyo dentro de la comunidad afroamericana y latina porque ellos saben cuáles son los problemas y son individuos que conocen mi historial. He trabajado con la Cámara de Comercio, con el Caucus Latino, con el Concilio de Liderazgo Latino. He trabajado con ellos, con gente como Jesse White, Willie Wilson, Bobby Rush, Emil Jones y los concejales López y Tabares, son personas que conocen mi historial, mis políticas, mis posiciones sobre los problemas. Pienso que sus apoyos reflejan el hecho de que la comunidad apoya mi agenda, que es que la seguridad pública es un derecho humano, que todos merecen vivir y trabajar en una comunidad segura, que la educación es un derecho de todos y que las escuelas locales deben ser controladas localmente. Y la asequibilidad es importante. La comunidad latina ha sido fuertemente golpeada por la gentrificación y alzas en los impuestos a la propiedad pese a no tener cambio en su ingreso ni inversión en sus propiedades. La comunidad ha sido fuertemente golpeada con incrementos del 40%-50% en los avalúos. Tenemos que poner un tope a los impuestos a la propiedad… de modo que podamos proteger a los propietarios de casa y a sus negocios. Pienso que esos apoyos reflejan el hecho de que estoy en lo correcto, enfocado en asuntos que son importantes para las comunidades afroamericana y latina, importantes para todos, para todas las comunidades de Chicago.

Para terminar, ¿qué les dice a los votantes hispanos para que salgan a votar y para que lo hagan por usted?

Soy nieto de inmigrantes griegos que vinieron a este país a buscar oportunidades. Y mi familia incluye seis veteranos, tres policías, dos bomberos y tres maestros, además de que estamos en el negocio de los restaurantes. Esto es parte del sueño americano. Es aprovechar lo que América tiene para ofrecer y al mismo tiempo reconocer que tenemos una obligación con nuestro país, es por eso que muchos en mi familia, incluido yo, mis hijos, mi padre, son veteranos, es por eso que tenemos tantos oficiales de policía, incluidos mi esposa y mis dos hijos, uno es ahora bombero. Pienso que mi historia, de donde provengo, mi servicio público, reflejan en gran medida a la comunidad en su conjunto, en particular a la comunidad latina que no solo ha venido a este país en busca de oportunidades sino también para retribuir al país por las oportunidades que ha ofrecido. Y creo que esa experiencia compartida debe dar a los latinos la confianza de que tendrán un alcalde que entiende sus problemas y sus necesidades y allí reside la importancia de tener programas y políticas para que cada generación, la actual, la siguiente y la que les siga siempre consideren a Chicago como su hogar, un lugar donde quieran quedarse, prosperar y criar a sus hijos y a sus negocios. Pienso que mi sueño es el sueño de muchos que han venido aquí en busca de una vida mejor. Esa razón por sí misma, combinada con mi experiencia y mi historial de servicio a la comunidad, da a la comunidad latina la confianza de que seré un alcalde que servirá y representará bien a la comunidad.

