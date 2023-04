Algunos vecinos insatisfechos por una tienda Save A Lot en Englewood

Chicago.- La apertura de una tienda Save A Lot en Englewood estaba programada para el jueves, pero permanece cerrada, debido a que un grupo de personas protestó por ese negocio en su vecindario.

Algunos vecinos no quieren esa tienda en su barrio porque argumentan que no ofrece productos de calidad, y que su mercadería no se compara a lo que vendía Whole Foods cuando operaba en ese sitio. Ellos dicen que se merecen algo mejor.

Sin embargo, hay residentes del área que esperan que abra pronto Save A Lot en Englewood.

“Ahora, pusieron algo en el vecindario que podemos pagar y están tratando de evitar que se abra…”, dijo la residente Deborah Hudson.

“Es triste que no se abra porque vivo como a media cuadra de distancia”, dijo el residente Qwen Hughes.

Una manifestación de residentes descontentos el miércoles por la noche condujo al cambio de plan para la apertura después de que compartieron preocupaciones sobre la calidad de los artículos que ofrecería la tienda Save A Lot, ubicada en el sitio donde antes operaba un Whole Foods.

Joe Canfield, director ejecutivo de Yellow Banana, que opera varias tiendas Save A Lot en el área dijo en parte: “Estamos entusiasmados con la apertura de Englewood, por lo que podemos decir que nos den la oportunidad de superar este proceso y tendrán algo muy similar a lo que tienen en Englewood, en su comunidad”.

Algunos residentes del vecindario de Auburn Gresham han tenido discusiones similares sobre la apertura de Save A Lot en la calle 79.

Norma Sanders, directora de iniciativas especiales de Greater Auburn Gresham Development Corporation, espera que se escuche la voz de la comunidad.

“No estamos necesariamente tratando de cerrarlo, sino que estamos tratando de obtener lo que queremos, necesitamos y merecemos”, dijo Sanders.

Mientras, la concejal Stephanie Coleman, dijo que está organizando una reunión con el liderazgo de Yellow Banana.

En tanto, todavía no se sabe la fecha exacta de cuando abrirá las puertas al público la tienda Save A Lot en el área de Englewood.

Con información de ABC7 Chicago

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.