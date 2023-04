Deudas médicas injustas son una pesadilla para familias en Illinois

Desde hace tres décadas Alma, de 69 años, reside en Estados Unidos. Ha trabajado por muchos años para ayudar económicamente a sus hijos que viven en México.

En mayo de 2022, Alma, quien prefiere no revelar su apellido, tuvo un accidente automovilístico. La mujer fue llevada a un hospital local. “Después de que me dieron de alta, me empecé a preocupar de cómo iba a pagar los gastos médicos”, dijo.

Alma, que padece diabetes, ha tratado de realizar algunos pagos, pero no ha cancelado toda su deuda porque no puede trabajar debido a las lesiones que le causó el accidente. A raíz de las facturas médicas que debe y por los cobradores de deudas que han comenzado a llamarle, ella sufre de fuerte estrés.

Actualmente, Alma cuenta con la cobertura de salud estatal similar al Medicaid para personas de la tercera edad aprobada en Illinois en 2020, la cual le ayuda a cubrir las facturas del hospital donde se atiende, pero no del primer hospital al que llegó tras su accidente porque, en ese tiempo, ella no sabía que era elegible para el seguro de salud.

“Sigo con la deuda del primer hospital por más de 10,000 dólares. A pesar de que ganaba muy poco, nunca nadie me comentó de cuáles eran mis opciones de salud, que tenía derecho a solicitar ayuda financiera”, dijo Alma durante una conferencia virtual. La mujer lloró y pidió ayuda ya que está estresada por las deudas que la aquejan.

“Esto ha afectado mi salud, en este momento no puedo trabajar, sigo con problemas de salud como resultado del accidente”, señaló Alma, quien también dijo que sus familiares la están ayudando, pero que todavía le falta por pagar su deuda. “Por favor ayúdenme”, agregó.

Buscan prevenir la deuda médica

Una propuesta de ley ayudaría a residentes de Illinois como Alma a evitar enfrentar fuertes deudas médicas, un problema con mayor prevalencia en las comunidades afroamericanas, latinas e inmigrantes.

“Nadie debería tener que elegir entre pagar por sus alimentos y servicios públicos o pagar facturas médicas”, dijo la representante estatal del Distrito 85, Dagmara Avelar, quien es la patrocinadora principal de la iniciativa de ley HB 2719, denominada ‘Protect Illinoisans from Unfair Medical Debt’ (‘Proteger a los Ilinoisianos de Deudas Médicas Injustas’).

“A pesar de nuestro liderazgo nacional, en nuestro estado tenemos una gran cantidad de residentes que viven en Illinois, desproporcionadamente comunidades de color, que están prácticamente siendo ignoradas y cayendo en el olvido y las cuales están incurriendo en enormes facturas médicas”, destacó Avelar.

La propuesta HB 2719 es patrocinada por la representante Avelar en la Cámara de Representantes y en el Senado por el senador Robert Peters. De ser aprobada requeriría que todos los hospitales de Illinois evalúen a los pacientes que no tengan seguro de salud y les informen sobre sus opciones para pagar las facturas médicas antes de efectuar el cobro.

Por su parte, el senador Peters dijo en parte que la crisis de la deuda médica es un problema para las comunidades de clase trabajadora en el país y que esto afecta de manera desproporcionada a las comunidades latinas y afroamericanas.

En días recientes se llevó a cabo una conferencia de prensa virtual en la que se anunció la publicación de un informe y en la que participaron expertos en políticas, líderes comunitarios y funcionarios electos que hablaron sobre el proyecto de ley HB 2719.

El reporte titulado ‘Deuda médica en Illinois: Una crisis en las sombras’ muestra cómo miles de personas de escasos recursos económicos o sin seguro médico en el estado enfrentan deudas médicas que están agotando sus ahorros y en algunos casos afectando su salud.

El informe –publicado por la Coalición de Illinois por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), Legal Council for Health Justice y Community Catalyst– describe situaciones en las que pacientes acumularon facturas porque no sabían que los hospitales podían ofrecer asistencia financiera.

“Muchas de estas personas en realidad son elegibles para algo, ya sea para algún tipo de programa de cobertura de salud o asistencia financiera del hospital. Desafortunadamente, muchas de ellas no conocen ninguno de estos servicios o programas”, dijo Luvia Quiñones, directora principal de políticas de salud de ICIRR.

Al menos el 18% de los estadounidenses tienen deudas médicas que se entregaron a un tercero para ser cobradas, según un informe publicado en julio de 2021 en la revista médica JAMA.

Los defensores del derecho a la salud dicen que si los pacientes sin seguro son evaluados de manera proactiva para las opciones de cobertura de atención médica y de asistencia financiera, muchos probablemente calificarían, protegiéndolos de esta manera de la deuda médica. Esto, en muchos casos, también brindaría a las entidades de atención médica flujos de reembolso por la atención brindada.

Según un estudio del Departamento de Atención Médica y Servicios Familiares de Illinois de 2021, más de 900,000 personas siguen sin seguro de salud en el estado. Más de un tercio de esos residentes son elegibles para cobertura médica aprobada en Illinois y muchos otros califican para programas de asistencia financiera en hospitales y al programa de atención de caridad.

