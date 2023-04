Repartidor de pizza de Chicago baleado se recupera; el ladrón que le disparó sigue suelto

Tras ser baleado en las piernas, un hombre de Chicago ahora depende de una silla de ruedas para desplazarse.

Mario Ruiz Jr. tenía una semana de haber empezado a trabajar en el restaurante Congress Pizzería como repartidor a domicilio en la modalidad de contratista independiente.

Después de haber trabajado 12 horas el pasado 2 de febrero, Mario se disponía a realizar la entrega de una pizza a una vivienda por la noche.

Mario Ruiz, de 40 años, estaba entregando pizzas cuando alrededor de las 10 pm en la cuadra 3600 West Iowa Street en West Humboldt Park alguien lo atacó, dijo la Policía de Chicago.

Ruiz se sentía confiado trabajando por la noche y en ese vecindario porque él es residente de Humboldt Park de toda la vida.

Sin embargo, al repartidor de pizza le ocurrió algo inesperado. “Caminé hacia el edificio con la pizza en la mano, la dirección que figuraba en la orden no parecía existir, unos minutos después un hombre armado con sudadera con capucha y una máscara salió de un edificio cercano, me asaltó y baleó”, contó Ruiz.

Ruiz le entregó al atacante $20 en efectivo y la pizza, pero no su teléfono celular.

El forcejeo comenzó después de que Ruiz se negó a darle el teléfono al agresor, quien según la víctima lo golpeó con el arma varias veces en la cabeza.

Ruiz trató de quitarle el arma a su atacante, pero sin éxito.

Aunque el sospechoso le disparó una sola vez a Mario, la bala le impactó ambas piernas. “El tiro me entró en las dos piernas, primero la bala entró en una, salió y alcanzó a entrar a la otra pierna, caí al piso y empecé a gritar de dolor”, explicó Ruiz.

El atacante logró tomar por la fuerza el celular antes de abandonar el lugar dejando a Ruiz herido.

La esposa de Ruiz esa noche estaba en el coche, vio a su esposo herido y llamó a la ambulancia y a la Policía de Chicago.

El repartidor de pizza fue llevado al Hospital Mount Sinai, donde lo operaron de una pierna y permaneció por al menos dos semanas. “El día que me balearon me operaron una vez, después de eso me volvieron a operar, pero tuve que esperar hasta que se me bajara lo hinchado del pie. Los médicos me pusieron una placa de titanio en el pie izquierdo”, precisó Ruiz.

Actualmente, Mario está en el Centro de Rehabilitación Ambassador en el vecindario de Albany Park. Él no ha vuelto a su casa desde el día del asalto. El hombre recibe fisioterapia, alimentación diaria y otros cuidados médicos,ya que no puede caminar y utiliza silla de ruedas.

Este padre latino piensa que podría tardar al menos seis meses para volver a caminar, lo que es algo que le preocupa porque es el único sostén del hogar: él tiene esposa y cinco hijos de 23, 15,14, 7 y 2 años. “Ahora que no puedo trabajar se me ha hecho bien difícil, sin la ayuda de la gente no sé qué haría”.

Mario Ruiz Jr. afuera del Centro de Rehabilitación Ambassador en el barrio de Albany Park. (Belhú Sanabria / La Raza) Crédito: Impremedia

Recolectan fondos

Para ayudar a Mario Ruiz a cubrir las facturas, gastos médicos y apoyar a su familia, ya que ahora no puede trabajar, se ha abierto una campaña de donaciones en GoFundMe, que hasta el cierre de esta edición ha logrado recolectar $15,745. La meta es $20,000: www.gofundme.com/f/delivery-guy-gets-robbed-shot-in-humbolt-park.

Ruiz dijo a La Raza que la Policía de Chicago lo contactó y le dijo que detectives habían identificado a una persona de interés en su caso.

Ruiz, residente de Humboldt Park, espera pronto volver a caminar para regresar a su casa con su familia. “Voy a poder caminar a lo mejor no al cien por ciento, pero vamos a vivir todos juntos otra vez”.

Mario no quiere que le pase a nadie lo que le sucedió a él, por eso pide que la policía acelere su caso y detenga al responsable del asalto. “La policía solo dice que hay una persona de interés, pero el asalto ocurrió el 2 de febrero y hasta ahora no han arrestado a nadie”, remarcó Ruiz.

Un portavoz de la Policía de Chicago informó a través de un comunicado dirigido a La Raza lo siguiente: “Un hombre, de 40 años estaba entregando comida en la cuadra 3600 W. Iowa St., el 2 de febrero alrededor de las 21:57 pm, cuando un delincuente desconocido se acercó y exigió las pertenencias de la víctima a punta de pistola. El hombre luchó con el delincuente, quien tomó su teléfono celular y dinero antes de abrir fuego. La víctima sufrió heridas de bala en las piernas y fue llevada al Hospital Mount Sinai en estado grave. Nadie está bajo custodia. Los detectives del área cuatro están investigando”.

Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información sobre el asalto a que se comunique con la policía o envíe una pista de forma anónima en la página web cityprotect.com/forms/ChicagoPD/anonymous.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.