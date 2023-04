Millennium Park anuncia programación de eventos para este verano 2023

Chicago.- A medida que la temperatura aumenta en Chicago, sus residentes y visitantes se preparan para disfrutar de las actividades de entretenimiento que ofrece el emblemático Millennium Park en el centro de la ciudad.

La serie musical de verano vuelve a partir del próximo 22 de junio los lunes y jueves.

Los martes a partir del 11 de julio, Millennium Park presentará películas de verano, incluida la ganadora del Oscar “Everything Everywhere All At Once”.

Y para los citadinos que buscan ponerse en forma a partir del 27 de mayo, podrán hacer ejercicio en el césped los sábados.

Como parte del programa para este verano 2023 se incluyen los festivales de gospel, blues y jazz.

