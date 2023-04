Autoridades alertan a dueños de negocios por robos en Chicago

Chicago.- Después de tres robos a negocios ocurridos durante los meses de marzo y abril, la Policía de Chicago está emitiendo una alerta comunitaria a los dueños de empresas de áreas al sur y suroeste de la ciudad.

Los robos sucedieron en los vecindarios de Bridgeport y McKinley Park.

En cada incidente, un sospechoso ingresaba al negocio arrojando un objeto a través de una puerta de vidrio y sacando artículos de valor del interior.

Fechas, horas y lugares de cada incidente:

*El 27 de marzo, en la cuadra 2700 S. Eleanor St. a las 10 pm.

*El 3 de abril, en la cuadra 3700 S. Union Ave., a las 3:34 am.

*El 7 de abril, en la cuadra 3500 S. Western Ave., entre las 12:30 am y las 8 am.

La policía no tenía ninguna descripción de los sospechosos.

Cualquier persona con información sobre los robos comuníquese con los detectives del área al (312) 747-8384.

