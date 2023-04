La policía alerta a vecinos por robos a punta de pistola al noroeste de Chicago

Chicago.- La Policía de Chicago dice a los residentes del noroeste y oeste de la ciudad que estén alerta después de que cuatro personas fueron asaltadas a punta de pistola.

Según las autoridades, los robos ocurrieron el jueves en los vecindarios de Belmont Cragin y Humboldt Park entre las 5 y las 6 am.

En cada incidente, las víctimas se dirigían camino al trabajo cuando una camioneta Kia color gris se detuvo y tres o cuatro hombres armados se bajaron y les exigieron sus pertenencias.

Horas y lugares del incidente:

El 27 de abril, en la cuadra 4300 W. Hirsch St. a las 5 am.

El 27 de abril, en la cuadra 1500 N. Kedvale Ave. a las 5:15 am.

El 27 de abril, en la cuadra 4600 W. Armitage Ave. a las 5:30 am.

El 27 de abril, en la cuadra 1200 N. Kostner Ave. a las 5:45 am.

Los sospechosos vestían ropa oscura, sudaderas con capucha y máscaras.

Se solicita a cualquier persona con información sobre los robos se comunique con los detectives al (312)744-746-7394.

—

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.