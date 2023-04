Vecinos de Back of the Yards quieren que su nueva biblioteca tenga espacio independiente

Chicago.- Algunos residentes de Back of the Yards no están de acuerdo en que el sitio donde funcionará su nueva biblioteca tenga uso mixto. Se trataría de una ubicación compartida con viviendas asequibles, un centro de salud, espacio para espectáculos y tiendas minoristas.

Ellos quieren una biblioteca pública con espacio no compartido. “Queremos una ubicación independiente, no queremos lidiar con los mismos problemas de seguridad, diferencias de administración, diferencias de mantenimiento”, dijo la residente y madre Janet Tapia.

El estado reservó $15 millones para el proyecto hace unos dos años.

La biblioteca pública de ese vecindario actualmente comparte el sitio con Back of the Yards College Prep. Por razones de seguridad, la puerta que una vez los conectó siempre está cerrada.

Los vecinos quieren que su nueva biblioteca sea independiente, para que los estudiantes puedan tener su espacio al igual que el resto de la comunidad.

Por su parte, el concejal del Distrito 15, Raymond López, y la representante estatal, Theresa Mah, dijeron que compartir el espacio facilitó el financiamiento completo de la biblioteca.

Con información de CBS2 Chicago

—

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.