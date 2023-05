Sospechosos roban en varios restaurantes y bares de Chicago

Chicago.- En respuesta a una serie de robos matutinos, en bares, restaurantes y tabernas, la Policía de Chicago emitió una alerta a los dueños de negocios del área de Near West Side.

La advertencia de las autoridades se produce después de que cinco bares del noroeste, incluidos tres enumerados en la alerta, fueron allanados por los dueños de lo ajeno.

Según la alerta, los sospechosos están rompiendo ventanas, entrando a los negocios y abriendo cajas registradoras y cajas fuertes para sacar dinero en efectivo.

Los sujetos aún no han sido identificados, pero la policía los describe como sospechosos masculinos que vestían ropa negra, pasamontañas negros y guantes.

La policía recomienda que los dueños de negocios no dejen dinero en efectivo en la caja registradora, instalen alarmas de calidad y cámaras de videovigilancia, y tengan una caja de seguridad o caja fuerte cerrada con cerrojo para depósitos en efectivo.

Horas y lugares de los incidentes:

*El 15 de abril, en la cuadra 1700 W. Grand Ave. a las 4:30 am.

*El 16 de abril, en la cuadra 200 N. Ashland Ave. a las 5:57 am.

*El 16 de abril, en la cuadra 2100 W. Chicago Ave. a las 4:29 am.

*El 16 de abril, en la cuadra 1400 W. Taylor St. a las 4: 29 am.

*El 25 de abril, en la cuadra 200 N. Ashland Ave. a las 3: 41 am.

*El 25 de abril, en la cuadra 1300 W. Erie St. a las 4:05 am.

*El 25 de abril, en la cuadra 1400 W. Taylor St. a las 4:30 am.

*El 25 de abril, en la cuadra 2100 W. Chicago Ave. a las 4:30 am.

*El 26 de abril, en la cuadra 2100 W. Chicago Ave. a las 2:19 am.

*El 26 de abril, en la cuadra 1000 N. Ashland Ave. a las 5 am.

*El 29 de abril, en la cuadra 2100 W. Chicago Ave. a las 4: 13 am.

*El 29 de abril, en la cuadra 2200 W. Chicago Ave. a las 4: 15 am.

*El 29 de abril, en la cuadra 1300 W. Grand Ave. a las 5:50 am.

Cualquier persona que tenga información sobre los atracos comuníquese con los detectives del área al (312) 744-8263.

Con información de ABC7 Chicago

