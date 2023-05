¿Son elegibles para asilo migrantes llegados a Chicago que no arribaron a EEUU directamente desde su país de origen?

Desde que comenzó la llegada de migrantes que viajaron de Texas a Chicago en agosto pasado y tras un recuento de testimonios obtenidos por La Raza, muchos de los migrantes, la mayoría venezolanos, no llegan a Estados Unidos directamente desde su país de origen, sino que viajan primero a países vecinos, donde trabajan y ahorran dinero para luego emprender la travesía de varios meses rumbo a territorio estadounidense.

La Raza se reserva el mencionar sus nombres para proteger sus casos de asilo, pero familias colombianas que llegaron a Chicago después de estar dos meses en Costa Rica dijeron que estuvieron trabajando para costear los gastos que conlleva la travesía hacia Estados Unidos. Un migrante venezolano instalado temporalmente en una iglesia al oeste de Chicago dijo que había estado trabajando en Perú, Colombia, Chile y Ecuador antes de emprender el viaje al norte, y la lista podría seguir.

Ana Gil García, directora ejecutiva de la Alianza de Venezolanos en Illinois, dijo que desde enero de 2023 que comenzó a llegar otra ola de migrantes, la mayoría de ellos no vinieron en autobuses sino por su cuenta.

Gil García dijo que cuando les preguntó a unas familias cómo se transportaron, ellos le dijeron: “Cuando llegamos a El Paso, Caridades Católicas nos preguntó a qué lugar queríamos ir, le dijimos que a Chicago y nos compraron nuestro pasaje en avión”.

Luego, Gil García les preguntó de dónde venía el grupo y mencionó que “solo tres levantaron la mano que venían directamente de Venezuela, todos los demás venían de otros países. Aquí el problema de deportación podría ser muy grande, porque cuando vienes de un tercer país, ‘¿por qué no te quedaste en el tercer país?’ es lo que te va a preguntar el juez. Tú escapaste de Venezuela para un país que tuvieras más seguridad, pero tú no escapaste de ese país que te dio la seguridad para venirte para acá por más seguridad. Esas son cosas que ellos no quieren oír”.

A medida que la crisis migratoria se agudiza en la ciudad, líderes locales buscan fondos federales para enfrentar el caudal de solicitantes de asilo.

La alcaldesa de Chicago Lori Lightfoot envió hace unos días una carta al gobernador de Texas, Greg Abbott, para instarle a que deje de transportar inmigrantes en autobús a Chicago.

Chicago ha recibido a más de 8,000 inmigrantes desde agosto de 2022, dijeron funcionarios de la ciudad.

Recientemente, Chicago ha estado albergando inmigrantes dentro de las estaciones de policía debido a la falta de espacio en los refugios temporales.

La casa de campo del parque Leone Beach, en el vecindario Rogers Park, opera como albergue provisional para migrantes recién llegados desde Texas a Chicago.

‘Condiciones inhumanas’

El concejal del Distrito 25, Byron Sigcho López, dijo que a su distrito ha llegado una gran cantidad de refugiados. “Nosotros hemos insistido en septiembre del año pasado con planes para poder incrementar el número de camas en albergues y otros lugares de vivienda emergente o asequible pública, y lamentablemente se ignoró totalmente un llamado de nuestra comunidad del Distrito 25, a donde ha llegado ya una gran cantidad de refugiados. Pero la situación ahora es realmente una crisis humanitaria cuando hay cientos de personas en distritos de policía en condiciones inhumanas”.

SigchoLópez considera que se invirtió demasiado dinero en hoteles cuando se planteó rehabilitar edificios para que se utilizaran como albergues temporales. “Nosotros propusimos rehabilitar edificios públicos, escuelas vacías, incluso iglesias que están vacías para poder aliviar la grave necesidad de camas no solo para los refugiados, que ya suman casi 8,200 personas y van en aumento, también para las personas de nuestra comunidad que están en indigencia”.

El abogado Juan Soliz explicó que una persona que llega a Estados Unidos desde un país que no es su país de origen no es automáticamente excluida de poder calificar por asilo político. “Lo único que tiene que demostrar es que esa persona no puede regresar a su país de origen, en este caso Venezuela, pero tampoco puede regresar a Perú, Ecuador, Chile, Colombia. Muchos han estado principalmente en esos países. Entonces lo que tiene que establecer uno es que no pueden regresar a su país de origen, pero tampoco pueden regresar al tercer país. Muchas veces podemos demostrar que no pueden regresar a ninguno de los dos países para ser elegible para el asilo político”.

Soliz hizo hincapié que en cualquier caso de asilo político hay que establecer evidencias. “El juez va a exigirles que demuestren que no pueden regresar a ninguno de los dos países. Al igual como huyeron de Venezuela huyeron de ese tercer país. Muchos de ellos son sujetos a discriminación en los países, porque no son nativos de ese país, y tenemos que establecer eso, ya sea con reportes de policía, denuncias que hayan hecho, ya sea con declaraciones de terceras personas…, hay mucha información en el ojo público de discriminación que venezolanos han sufrido en Perú y en Ecuador”.

En tanto, funcionarios esperan que lleguen más personas en las próximas semanas ya que está previsto que las restricciones de inmigración de la era de la pandemia de covid-19, conocidas como Título 42, expirarán el próximo 11 de mayo.

