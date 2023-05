Arte huichol engalana Navy Pier en Chicago

Cantinflas está robando miradas en el emblemático Navy Pier de Chicago. Residentes de la ciudad, turistas y paisanos mexicanos se acercan a contemplar una escultura grande, cubierta de chaquira de colores, para luego tomarse una fotografía con Mario Moreno Reyes, leyenda del cine de México e ícono cultural latinoamericano.

La escultura ‘El Chato’ forma parte de la exhibición ‘Pasiones por México’ del artista César Menchaca, quien expone esculturas gigantes que representan a reconocidas personalidades y animales icónicos de la cultura mexicana.

Los wixárikas, también conocidos como huicholes, son un grupo étnico que vive en su mayoría en la sierra de Nayarit y parte de las áreas montañosas del norte de Jalisco, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. La palabra wixárika significa adivino o chamán en lenguaje huichol.

Hoy por hoy, cientos de wixárikas han aprendido y perfeccionado con Menchaca la técnica del arte huichol que es originario de sus pueblos y han encontrado en esta práctica un trabajo que les permite vivir y sostener a sus familias.

Las piezas únicas de Menchaca se han expuesto en escenarios de renombre, por ejemplo, el Rockefeller Center de Nueva York y el Burj Khalifa de Dubai, o en el contexto de eventos de la NFL y la Fórmula 1. Ahora, por primera vez se exponen en el emblemático Navy Pier en la Ciudad de los Vientos.

El Consulado General de México en Chicago lleva a cabo la Semana de México en Chicago 2023 por segundo año consecutivo, la cual incluye una variedad de actividades a realizarse del 3 al 14 de mayo que promueven la gastronomía, las tradiciones y la cultura de México. Jalisco ha sido el estado mexicano invitado este año.

La Semana de México en Chicago tiene como objetivo convertirse en una celebración anual para honrar las contribuciones de la comunidad mexicana en Illinois.

La exposición de arte huichol ‘Pasiones por México’ es una de varias actividades de la Semana de México en Chicago y tiene lugar en el Navy Pier del 3 al 14 de mayo.

“La manera en que el extranjero valora el arte mexicano es increíble, hemos tomado el Rockefeller center en Nueva York, hoy exhibimos en Navy Pier en Chicago, estamos en los eventos más importantes del mundo como la Fórmula 1, la NFL, el Global Champions Tour, en el Golf, porque pensamos que el deporte es un idioma universal en el que podemos mostrar nuestro arte y nuestra cultura”, dice el artista César Menchaca a La Raza.

En la exhibición el visitante podrá ver esculturas cubiertas de chaquira como es el caso del ‘Perro Xoloitzcuintle’, un homenaje de Menchaca Studio a esa raza canina y a México ya que se trata de un animal emblemático y sagrado para la cultura mexica. Otra obra simbólica es el ‘Jaguar’.

También engalanan Navy Pier piezas de personajes representativos como ‘La Doña’ (la actriz María Félix), ‘El creador de las Catrinas’ (José Guadalupe Posada) y ‘El Chato’ (Cantinflas). Todas las obras están cubiertas de chaquira y han sido intervenidas por artesanos wixárikas.

Menchaca dice que estas esculturas son un homenaje a personalidades que han creado identidad a través del tiempo “y como bien lo dice nuestra tradición, ‘mientras los recordemos vivirán…, son parte de nuestra cultura mexicana”.

Menchaca dice que conoció el arte huichol hace 13 años en el piso. “Estuve platicando con un artesano, él me dijo ‘cómprame algo porque de verdad no he comido’… Vendían las pulseritas en 30 pesos en el piso y… de allí un eslogan que tenemos: ‘Del piso a los mejores lugares del mundo’…”.

“Era rescatar un trabajo tan maravilloso, una cultura increíble a través de un proyecto en el que se magnetizara y se valorizara el trabajo de los artesanos y de las comunidades y la única manera de lograrlo era realizar todo un concepto a través del arte, incorporar la técnica tan maravillosa del arte huichol”, explica Menchaca. Y agrega el artista: “Hemos revalorizado el trabajo de los artesanos, el tema era crear una corriente en la que ellos se dieran cuenta que su trabajo es valioso, que se puede vivir dignamente a través de su trabajo”.

Manos mexicanas

El artista mexicano señala que su país está lleno de riquezas culturales que se tienen que aprovechar y compartir con el mundo.

“La misión de estas exhibiciones es acercar un poquito de nuestro arte y cultura, de nuestras raíces, a nuestros paisanos que han salido de México en busca de una mejor calidad de vida y se han ido a trabajar a diferentes partes del mundo”, menciona César Menchaca. “Para mí es un orgullo y es maravilloso ver lo que nuestros paisanos sienten al apreciar el trabajo hecho por muchas manos mexicanas. Cierto es que yo hago la conceptualización, la escultura, pero [la obra] es intervenida por estos artesanos”.

‘La Doña’ es una de las esculturas de arte huichol del artista César Menchaca que engalanan Navy Pier durante la Semana de México en Chicago 2023. (Belhú Sanabria / La Raza) Crédito: Impremedia

Impulsar el talento

Adán Aguilar, originario de Guanajuato, sostenía a su hijo en brazos mientras contemplaba el ‘Jaguar’ en la exhibición de Navy Pier. “Me mudé a California, pero viví en Chicago por 13 años. Vine a visitar a mi familia, estamos paseando en el Navy Pier, veo estas esculturas y recuerdo mi país. Todo se ve hermoso, es gratificante que mi cultura se exponga ante cientos de personas”.

A algunos turistas les llamaba la atención la chaquira por su variedad de colores y tocaban las piezas cuidadosamente.

Menchaca dice que la gente piensa que la chaquira es plástico. “No es plástico, una de las razones por las que no se puede lograr la denominación de origen del arte huichol es porque la materia prima se trae totalmente de fuera. Todo el cristal se importa de República Checa. Realmente la técnica de la chaquira es relativamente joven, debe tener entre 55 o 60 años. Antes, ellos hacían todos sus trabajos con semillas y piedritas y poco a poco se fue migrando a elaborar los trabajos con chaquiras”.

Menchaca destaca que puede tardar hasta 8 meses en acabar una pieza, con la intervención o participación de entre 10 a 20 personas. “Realmente es un trabajo laborioso que lleva bastante tiempo y paciencia, a veces no nada más es el trabajo manual sino también hay que tener en cuenta la parte creativa y el presupuesto”.

El artesano Fernando León, natural del municipio de Tlaquepaque, cerca de Guadalajara, mostró sus trabajos en el mercadito de tres días como parte del Mexico Fest en Navy Pier. “No tenía noción de qué tanto es el poder mexicano aquí en Chicago, lo veo muy fuerte y nos da orgullo como mexicanos que vengan a Chicago artistas de renombre de cuestiones wixárikas”.

César Menchaca, originario de Ciudad de México, es un artista plástico autodidacta cuyo estudio lleva su nombre. Es un proyecto familiar donde trabajan sus hijos, quienes también son artistas plásticos. “Las comunidades que tenemos en México han encontrado en su trabajo una oportunidad para vivir mejor y dignamente de su talento, pero hay que impulsarlo porque de lo contrario se pierde. Por eso es que tenemos que trabajar muy fuerte para que esto vaya agarrando cada día más fuerza y más gente lo conozca y que los beneficiados sean las comunidades, los artesanos teniendo una mejor oportunidad a través de su talento”, puntualiza Menchaca.

